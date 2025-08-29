Malaysia công bố đội hình, cầu thủ nhập tịch bất ngờ bị loại

Tiền đạo Imanol Machuna là cầu thủ gốc Argentina, anh từng xuất hiện trong trận đấu giữa đội tuyển Malaysia chạm trán với đội tuyển Việt Nam, vào ngày 10/6, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Peter Cklamovski (người Australia gốc Macedonia) của đội tuyển Malaysia không triệu tập cầu thủ đang khoác áo CLB Velez Sarsfield (Argentina), mà không nêu rõ lý do.

Đội tuyển bóng đá Malaysia loại một số cầu thủ nhập tịch trong đợt tập trung chuẩn bị cho các trận thuộc FIFA Days tháng 9 (Ảnh: NST).

Imanol Machuna chỉ mới một lần duy nhất khoác áo đội tuyển Malaysia, đó là trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/6 nói trên.

Ngược lại, cầu thủ từng gặp “vạ miệng” cách đây chưa lâu là trung vệ Facundo Garces (gốc Argentina, đang khoác áo CLB Alaves, Tây Ban Nha) vẫn có tên.

Facundo Garces từng bất nhất trong việc nói về nguồn gốc Malaysia của mình (lúc thì anh cho rằng nguồn gốc đó từ ông cố nội, lúc thì lại nói rằng ông nội), sau đó đổ lỗi cho khâu giấy tờ.

Điều đáng chú ý khác, đội tuyển Malaysia không bổ sung thêm cầu thủ nhập tịch (tính trong số những người chưa từng được gọi), dù cách đây không lâu, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) từng ấp ủ kế hoạch này.

Tiền vệ đang thi đấu tại V-League Endrick (khoác áo CLB CA TPHCM) có tên trong danh sách đội tuyển Malaysia (Ảnh: Đ.V).

Danh sách 29 cầu thủ Malaysia chỉ còn 6 người đang chơi bóng ở nước ngoài, bao gồm tiền vệ đang khoác áo CLB Công an TPHCM là Endrick (người Malaysia gốc Brazil).

Hiện tại, chính FAM đang trải qua biến động rất lớn. Chủ tịch Datuk Joehari Ayub đã từ chức vì lý do sức khỏe, chỉ 6 tháng sau khi ông này ngồi vào vị trí cao nhất của Liên đoàn Bóng đá Malaysia.

Ông Datuk Joehari Ayub từng là người ủng hộ mạnh mẽ nhất chính sách nhập tịch cầu thủ ồ ạt cho đội tuyển Malaysia. Tuy nhiên, chính vì chính sách này, ông Datuk Joehari Ayub nói riêng và FAM nói chung gặp rất nhiều phản ứng từ phía giới bóng đá và người hâm mộ Malaysia.

Nhiều cổ động viên (CĐV) bóng đá Malaysia còn yêu cầu FAM phải công khai nguồn gốc của các cầu thủ nhập tịch.

Đội tuyển Malaysia sẽ có hai trận đấu giao hữu quốc tế trong tháng 9, lần lượt gặp Singapore vào ngày 4/9 (trên sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur) và gặp Palestine vào ngày 8/9 (trên sân Sultan Ibrahim, Johor).