U22 Singapore rút khỏi SEA Games: Cái giá của chính sách nhập tịch ồ ạt

Hai giải đấu lớn liên tiếp của bóng đá khu vực, liên quan đến lứa tuổi kế cận đội tuyển quốc gia (U23 và U22), Singapore không có đại diện tham gia. Điều đó phản ánh bóng đá đảo quốc sư tử đang khủng hoảng khâu đào tạo trẻ.

Nhìn lại quá khứ, từng có thời Singapore là nền bóng đá số một Đông Nam Á. Đấy là giai đoạn mà đội tuyển Singapore mạnh lên nhờ dàn cầu thủ nhập tịch đông đảo có trong đội hình. Giờ đây, khi những cầu thủ nhập tịch không còn, bóng đá Singapore đã ở quá xa so với thời đỉnh cao.

Bóng đá Singapore sa sút nghiêm trọng so với thời đỉnh cao (Ảnh: Tuấn Bảo).

Một thời đã xa

Tính đến năm 2012, Singapore là nền bóng đá vô địch AFF Cup nhiều lần nhất, với 4 lần đăng quang (1998, 2004, 2007 và 2012), vượt lên trên cả Thái Lan (tính đến thời điểm đó, Thái Lan chỉ có 3 lần đoạt cúp vào các năm 1996, 2000 và 2002).

Trong đó, 3 chức vô địch của Singapore vào các năm 2004, 2007 và 2012 của đội bóng đảo quốc sư tử gắn liền với những cầu thủ nhập tịch như Daniel Bennett, Agu Casmir, Aleksandar Duric…

Những cầu thủ nhập tịch này giúp đội bóng đảo quốc sư tử khác biệt so với các đối thủ còn lại ở khu vực Đông Nam Á, từ thể hình, thể lực, cho đến tư duy chơi bóng. Tuy nhiên, cũng ngay chính thời điểm bóng đá Singapore đang thăng hoa với dàn cầu thủ nhập tịch nói trên, đã có tiếng nói cảnh báo về mặt trái của việc sử dụng cầu thủ nhập tịch ồ ạt.

Trong khi U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á, thì Singapore không có đại diện dự giải đấu này (Ảnh: VFF).

Kết quả là, sau khi những cầu thủ nhập tịch như Daniel Bennett, Agu Casmir, Aleksandar Duric, hay John Wilkinson lần lượt chia tay đội tuyển Singapore, đội bóng đảo quốc sư tử gặp khoảng trống lớn về lực lượng kế cận, họ suy yếu từ đó đến tận ngày nay.

Cứ một cầu thủ nhập tịch Singapore được sử dụng ở đội tuyển quốc gia, có nghĩa là nhiều cơ hội để các cầu thủ trẻ vươn lên, tìm chỗ khoác áo đội tuyển quốc gia của nước này giảm đi.

Khi cơ hội vươn lên cho những người trẻ suy giảm, giới trẻ Singapore thay vì luyện tập bóng đá, họ buộc phải chọn môn thể thao khác, hoặc chọn con đường khác để vươn lên trong cuộc sống, để phát triển bản thân.

Về vấn đề này, cựu Phó Chủ tịch (PCT) Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), cựu PCT Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Vũ Lâm nói: “Đây là bài toán mang tính chiến lược mà các liên đoàn bóng đá cấp quốc gia phải đối diện khi chọn con đường phát triển”.

“Không có con đường phát triển nào tốt hơn, bền vững hơn là phát triển nguồn lực nội tại, phát triển khâu đào tạo trẻ. Có thể bóng đá Singapore khác với bóng đá ở một số nước trong khu vực, đó là dân số họ ít hơn, nguồn cầu thủ trẻ của họ ít hơn. Thời điểm cách đây nhiều năm họ chọn con đường nhập tịch để có thể vươn cao nhanh nhất.

Tuy nhiên, khi mục đích này bất thành, đội tuyển Singapore không thể đến được World Cup, không thể vươn đến tầm châu Á, bóng đá Singapore từ bỏ chính sách nhập tịch, và họ lập tức phải hứng chịu mặt trái của chính sách này. Mặt trái đó là sau nhiều năm chỉ lo nhập tịch, lơ là khâu đào tạo, nguồn cầu thủ kế cận của Singapore dần cạn kiệt”, ông Lâm nói thêm.

Ngày trở lại đỉnh cao xa xôi

Khách quan mà nói, trào lưu sử dụng cầu thủ nhập tịch của bóng đá Singapore cách đây 10 – 20 năm không phải không có tiếng vang. Hiện tại, nhiều nền bóng đá ở Đông Nam Á cũng sử dụng cầu thủ nhập tịch, trong đó có bóng đá Việt Nam.

Thay vì nhập tịch cầu thủ, bóng đá Việt Nam chú trọng đến khâu đào tạo trẻ, hiện giờ chúng ta phát triển bền vững hơn bóng đá Singapore (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, sử dụng cầu thủ nhập tịch như thế nào, ở mức độ nào, số lượng bao nhiêu là vấn đề phải tính toán kỹ, để vừa kích thích sự phát triển về chuyên môn, vừa tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ, cho thế hệ trẻ vươn lên.

Về vấn đề này, HLV Mai Đức Chung (từng có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam lẫn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam) đưa ra bình luận ngay sau trận đấu với đội tuyển nữ Campuchia tối qua (6/8): “Theo tôi, mỗi đội bóng ở Đông Nam Á chỉ nên sử dụng khoảng 2-3 cầu thủ nhập tịch cho từng giải đấu”.

“Số lượng cầu thủ nhập tịch vừa mức như thế vừa tạo ra yếu tố mới trong lối chơi của từng đội, vừa tạo khoảng trống cho các cầu thủ trẻ phát triển. Đồng thời, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch vừa mức cũng tạo sự công bằng giữa cầu thủ nhập tịch và cầu thủ được đào tạo ở trong nước”, vị HLV giàu tâm huyết này nói thêm.

Việc Singapore không có nổi đại diện tham dự nội dung bóng đá nam SEA Games 33 và trước đó là giải U23 Đông Nam Á là bài học nhãn tiền cho các nền bóng đá trong khu vực: Càng phụ thuộc nhiều vào cầu thủ nhập tịch, hệ quả xấu trong công tác phát triển bóng đá trẻ sẽ càng lớn, càng nặng nề.

Nhiều nền bóng đá ở Đông Nam Á muốn học theo Việt Nam

Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á hôm 29/7, ngay trên sân vận động Gelora Bung Karno tại Jakarta (Indonesia), chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir đã có báo cáo với các cơ quan quản lý thể thao ở xứ sở vạn đảo.

Indonesia cũng phải thừa nhận chính sách chú trọng khâu đào tạo trẻ giúp bóng đá Việt Nam luôn có nguồn cầu thủ ổn định (Ảnh: VFF).

Ông Thohir cho biết mô hình tập trung vào việc phát triển bóng đá trẻ của Việt Nam rất đáng học hỏi. Bản thân bóng đá Indonesia sẽ nghiên cứu mô hình này. Từ nay, các đội tuyển trẻ của xứ sở vạn đảo sẽ không quá chú trọng đến cầu thủ nhập tịch nữa, mà sẽ tập trung tạo cơ hội cho các cầu thủ được đào tạo ở trong nước được ra sân và được cọ xát quốc tế.

Indonesia là một trong hai nền bóng đá ở Đông Nam Á nhập tịch cầu thủ mạnh mẽ nhất trong những năm trở lại đây (nền bóng đá còn lại là Malaysia). Giờ, ngay chính bản thân họ cũng nhận ra rằng việc nhập tịch cầu thủ ồ ạt cũng không tốt cho tương lai lâu dài, đủ thấy đâu là con đường tốt cho sự phát triển bền vững.

Về phía bóng đá Singapore, họ không phải là nền bóng đá duy nhất gánh chịu hậu quả của việc nhập tịch ồ ạt trong quá khứ. Gần như cùng thời điểm với Singapore, đội tuyển Trung Quốc cũng nhập tịch cầu thủ ồ ạt hồi đầu những năm 2000. Giờ, bóng đá Trung Quốc cũng gánh chịu hậu quả gần giống với bóng đá Singapore: Càng lúc càng suy yếu, lứa kế cận không mấy nổi bật.

Cách đây chưa lâu, đến lượt đội tuyển Qatar nhập khẩu rất nhiều cầu thủ từ các quốc gia Nam Mỹ, cho chiến dịch World Cup 2022 trên sân nhà. Tuy nhiên, ngay ở giải đấu đấy, Qatar vẫn là một trong những đội tuyển yếu nhất. Hệ quả tiếp theo là họ thất bại ở chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2026, trước đội bóng sử dụng cầu thủ do chính mình đào tạo là Uzbekistan.

Một khi, khâu đào tạo bị bỏ bê và sa sút trong nhiều năm kéo dài, hệ quả của nó sẽ rất kinh khủng. Ví dụ như bóng đá Singapore, không ai dám nói chắc được rằng đâu sẽ là thời điểm bóng đá đảo quốc sư tử quay trở lại với vị trí hàng đầu Đông Nam Á giống như từ năm 2012 trở về trước!