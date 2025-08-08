Ngược dòng hạ Khachanov, Shelton vô địch Canadian Open

Ben Shelton tạo nên cột mốc lịch sử cá nhân mới khi vươn lên vị trí thứ 6 thế giới, thành tích cao nhất trong sự nghiệp, và trở thành nhà vô địch ATP Masters 1000 người Mỹ trẻ nhất trong hai thập kỷ. Chiến thắng kịch tính trước Karen Khachanov tại giải Canadian Open diễn ra vào sáng 8/8 tại Toronto đã khẳng định vị thế của tay vợt 22 tuổi này.

Shelton được đánh giá là một trong những tay vợt trẻ giàu tiềm năng hàng đầu của làng quần vợt, anh đã thể hiện bản lĩnh kiên cường và khả năng quyết đoán trong trận chung kết Masters 1000 đầu tiên của mình để giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 6-7(5), 6-4, 7-6(3).

Shelton trở thành nhà vô địch Canadian Open 2025 (Ảnh: Getty).

Điểm nhấn của trận đấu là khả năng lội ngược dòng ấn tượng của Shelton. Anh đã cứu thành công ba break-point khi bị dẫn 0-40 trong set thứ hai và sau đó, trong set quyết định, anh đã buộc Khachanov phải bước vào loạt tie-break thứ ba, nơi anh giành được điểm giao bóng thứ 14 liên tiếp để kết thúc trận đấu.

“Cảm giác thật kỳ lạ. Một tuần dài đằng đẵng, con đường đến trận chung kết không hề dễ dàng. Phong độ quần vợt đỉnh cao của tôi đến vào đúng lúc quan trọng nhất. Tôi đã rất xuất sắc, kiên trì và bền bỉ. Tôi có tất cả những phẩm chất đó, tôi muốn thấy ở bản thân mình", Shelton chia sẻ sau trận đấu.

Với danh hiệu này, Shelton trở thành nhà vô địch ATP Masters 1000 người Mỹ trẻ nhất kể từ khi Andy Roddick, 21 tuổi, giành chức vô địch Miami năm 2004. Quan trọng hơn, anh đã vươn lên vị trí thứ tư trong cuộc đua ATP Live Race to Turin, qua đó tăng cơ hội giành quyền tham dự Nitto ATP Finals từ ngày 9/11 - 16/11.

Trên hành trình đến trận chung kết, Shelton đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh, bao gồm tay vợt số 8 Alex de Minaur và tay vợt số 4 Taylor Fritz. Anh cũng đã giành chiến thắng trong loạt tie-break ở set thứ ba trước Brandon Nakashima và Flavio Cobolli. Đây là danh hiệu thứ ba trong sự nghiệp của Shelton, sau chiến thắng tại Tokyo 2023 và Houston 2024.

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, phản ánh sự cân bằng giữa hai tay vợt. Cả hai đều giành được 49 điểm trong set đầu tiên, 29 điểm trong set thứ hai. Trong set quyết định, Shelton giành được 36 điểm so với 31 điểm của Khachanov.

Shelton có màn lội ngược dòng ấn tượng (Ảnh: Getty).

Ban đầu, Khachanov với 10 cú thuận tay ghi điểm winner trong set mở màn đã đẩy Shelton lùi sâu về phía sau vạch cuối sân. Tuy nhiên, theo lời khuyên của huấn luyện viên Bryan, Shelton đã dần tiến lên sân trong set hai và set ba để có được thế trận tấn công mạnh mẽ hơn.

Shelton nói về lời khuyên của bố mình: “Ông ấy nói đúng. Karen đã bắt nạt tôi khắp sân. Cách anh ấy đánh thuận tay tối nay, cắt bóng hay giao bóng, khiến tôi cảm thấy như có một đoàn tàu chở hàng đang lao về phía mình. Vì vậy, việc tiến lên phía trước rất khó khăn. Quả bóng bay về phía tôi thậm chí còn nhanh hơn.

Tuy nhiên, tôi bắt đầu có thể chuyển hướng, tung ra những cú đánh mạnh, và đảo ngược thế trận. Điều đó rất quan trọng với tôi. Tôi thích cách ông huấn luyện tôi, ông thường để tôi tự quyết định mọi việc và cho tôi rất nhiều gợi ý. Ông hiểu tôi hơn bất kỳ ai trên thế giới, nên ông đủ trình độ để đưa ra những gợi ý đó”.

Shelton hiện đang dẫn trước Khachanov 2-0 trong loạt trận đối đầu, sau khi cũng đánh bại tay vợt 29 tuổi này tại Indian Wells hồi đầu năm nay. Hai tay vợt được xếp hạt giống để gặp nhau ở tứ kết Cincinnati Open.

Shelton hiện có thành tích 32-16 trong năm nay. Khachanov đã cứu được một match-point trước Alexander Zverev ở bán kết, thành tích của anh tụt xuống 27-17. Tuy nhiên, anh đã tăng bốn bậc lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng ATP.