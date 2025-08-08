Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hiện đại hoá công tác quản trị đại học

Ngày 8/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Câu lạc bộ Khoa - Trường - Viện CNTT và truyền thông (FISU Việt Nam) và đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức buổi tọa đàm "Quản trị đại học trước tác động của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo".

Buổi tọa đàm được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng, đề xuất định hướng và giải pháp đột phá trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để hiện đại hóa công tác quản trị đại học tại Việt Nam.

Đây cũng là diễn đàn kết nối, chia sẻ giữa các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tọa đàm có sự tham dự của ông Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Huy Nam, Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Phan Việt Phong, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương,...

Phát biểu khai mạc hội thảo ông Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, khẳng định Nghị quyết 57 năm 2024 đã nhấn mạnh giáo dục đại học phải là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, đóng vai trò dẫn dắt đổi mới sáng tạo trong hệ thống quốc gia.

Do đó, tọa đàm mong muốn các chuyên gia đầu ngành nhận diện thách thức, cơ hội, những vấn đề cốt lõi, các điểm nghẽn trong quản trị đại học, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất mô hình hiệu quả.

Từ đó đề xuất, kiến nghị chính sách, giải pháp giúp các trường đại học Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, hướng tới chuẩn quốc tế trong kỷ nguyên số.

Ông Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Ảnh: Nguyễn Hoạt).

Trình bày tham luận TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến nhận định, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự nổi lên nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, mô hình quản trị đại học truyền thống với cấu trúc phân cấp, quy trình cứng nhắc đang bộc lộ những giới hạn rõ rệt.

Thay vào đó, tư duy quản trị linh hoạt (agile governance) đang được đề xuất như một giải pháp khả thi để thích ứng với sự phức tạp và biến động không ngừng của môi trường giáo dục đại học.

“AI dựa trên nguồn dữ liệu khổng lồ, khả năng xử lý nhanh và học hỏi không ngừng, không chỉ là đối tượng được quản trị bởi quản trị linh hoạt mà còn là công cụ, thậm chí là động lực giúp quản trị linh hoạt đạt tới mức độ hiệu năng và hiệu quả cao hơn nhất là trong các tổ chức lớn, phức hợp và trong bối cảnh bất định cao", TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến nói.

Tại tọa đàm, các diễn giả đã trình bày tham luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về vai trò và tác động của trí tuệ nhân tạo trong công tác quản trị đại học, từ góc nhìn chính sách, mô hình triển khai thực tiễn đến kinh nghiệm quốc tế.

Bên cạnh đó, tọa đàm còn có các nội dung tham luận đến từ các trường Đại học như Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Đại học Đà Nẵng,... và đóng góp ý kiến đến từ các chuyên gia giáo dục và các nhà khoa học.

Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, việc tích hợp AI vào công tác quản trị giáo dục đại học không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu.

Với góc nhìn từ chính sách, thực tiễn triển khai và kinh nghiệm quốc tế, các tham luận đều khẳng định việc tích hợp AI vào hệ sinh thái giáo dục đại học sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và tăng cường năng lực hội nhập toàn cầu.