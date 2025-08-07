Son Heung Min hoàn tất hợp đồng kỷ lục, rơi nước mắt nói lời tạm biệt

Đêm qua, Son Heung Min đã chính thức gia nhập CLB Los Angeles FC (LAFC) theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (tới tháng 6/2027), kèm theo tùy chọn thêm 2 năm. Trong đó, ngôi sao người Hàn Quốc đã đi vào lịch sử giải Nhà nghề Mỹ (MLS) khi trở thành cầu thủ đắt giá nhất với mức phí 26 triệu USD.

Son Heung Min chính thức ra mắt LAFC (Ảnh: LAFC).

Con số này phá vỡ kỷ lục 22 triệu USD mà Atlanta United từng chi ra để chiêu mộ Emmanuel Latte Lath hồi đầu năm. Tới LAFC, Son Heung Min sẽ tái ngộ với người đồng đội cũ Hugo Lloris.

Trước khi ra mắt LAFC, Son Heung Min đã đăng tải đoạn video chia tay Tottenham sau 10 năm gắn bó. Trong đó, cầu thủ người Hàn Quốc đã không kìm được những giọt nước mắt. Ngôi sao sinh năm 1992 chia sẻ: “Đây có lẽ là một trong những quyết định khó khăn nhất tôi từng đưa ra, vì vậy xin đừng thất vọng. Tôi mới là người thất vọng khi không còn được thấy các bạn trên sân nữa.

Tôi sẽ luôn là một phần lịch sử của đội bóng. Spurs sẽ luôn ở trong tim tôi, trong gia đình tôi. Khi tới đây với tư cách cầu thủ trẻ, tôi đã nhận được sự chào đón của các bạn. Giờ đây, tôi đã là con người trưởng thành. Tôi quyết ra đi khi đây là thời điểm thích hợp.

Tôi luôn mong muốn được ra đi một cách hoàn hảo, để mọi người có thể nhớ về tôi với những khoảnh khắc hạnh phúc và tự hào. Bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi nói lời tạm biệt.

Tôi yêu tất cả các bạn, cảm ơn vì sự ủng hộ tuyệt vời trong suốt 10 năm qua. Đó là một quãng thời gian dài, với rất nhiều bàn thắng và rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Bây giờ, tôi không kìm nổi những giọt nước mắt nhưng lần tới khi gặp lại nhau, tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau nở nụ cười”.

Son Heung Min rơi nước mắt nói lời chia tay Tottenham (Ảnh: Tottenham).

Phát biểu trong ngày ra mắt LAFC, Son Heung Min cho biết: “Tôi đến đây để giành chiến thắng. Tôi từng có sự nghiệp thành công ở châu Âu nhưng không có nghĩa là điều đó sẽ lặp lại ở đây. Tôi xem đây là thử thách mới. Tôi sẽ cống hiến hết mình với hy vọng để lại di sản ở nơi đây.

Tôi sẽ chơi thứ bóng đá hấp dẫn, nhiệt huyết và cùng đội bóng chinh phục các danh hiệu. Tôi rất tự hào khi được khoác áo LAFC, một CLB giàu tham vọng. Tôi đến đây để viết tiếp chương mới, giành danh hiệu và cống hiến cho CLB, thành phố cũng như người hâm mộ tại nơi đây”.

Ngôi sao người Hàn Quốc dự kiến ra mắt đội bóng mới sớm nhất vào ngày 10/8, khi LAFC làm khách trên sân của Chicago Fire.