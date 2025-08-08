Phó Thủ tướng đề nghị thể chế hóa kịp thời về trí tuệ nhân tạo, tài sản ảo

Chiều 8/8, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng, khẳng định sự trưởng thành toàn diện, vững chắc của Đảng bộ Bộ Tư pháp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long (Ảnh: Thanh Huyền).

“Ngành tư pháp đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia; góp phần quan trọng vào công tác quản lý nhà nước, quản trị xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt 80 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ, ngành Tư pháp đã luôn nhận thức rõ và phát huy vai trò quan trọng đó”, Phó Thủ tướng đánh giá.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Cán sự đảng, Đảng bộ Bộ Tư pháp đã đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới, hành động quyết liệt để đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ Tư pháp tiếp tục khẳng định vị thế là cơ quan kiến tạo thể chế, đóng góp quan trọng vào công tác hoạch định chính sách, tham mưu chiến lược. Gần đây nhất đã tham gia toàn diện và chủ động tham mưu Trung ương, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 27 về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

“Đây là những chủ trương mang tính lịch sử, định hướng cho sự phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam trong giai đoạn mới”, Phó Thủ tướng chỉ rõ.

Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật được triển khai toàn diện, hiệu quả, chuyển từ tư duy phản ứng sang chủ động dẫn dắt, từ xử lý từng vụ việc sang kiến tạo hành lang pháp lý dài hạn. Giai đoạn 2020-2025 đã ban hành trên 60.000 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có trên 140 luật, pháp lệnh và gần 5.000 nghị định, thông tư.

Kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt hơn 80.000 tỷ đồng, gấp 4 lần so với giai đoạn trước. Các vấn đề pháp lý quốc tế phức tạp được xử lý chủ động, linh hoạt, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp và công dân, Phó Thủ tướng ghi nhận.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều 8/8 (Ảnh: Thanh Huyền).

Trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ Bộ Tư pháp tiếp tục đoàn kết, chủ động, bản lĩnh, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

“Tham mưu kiến trúc lại hệ thống pháp luật quốc gia theo hướng đồng bộ, thống nhất, ổn định, khả thi và hiện đại. Xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật khoa học hơn, thực tiễn hơn và có tính phản hồi cao hơn”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu thể chế hóa kịp thời các lĩnh vực mới, có tính dẫn dắt như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu cá nhân, kinh tế tuần hoàn, tài sản ảo, hợp đồng thông minh, bảo vệ quyền con người trong không gian số.

Tư duy quản lý pháp luật phải tiếp tục đổi mới theo hướng chuyển từ “ban hành” sang “quản trị pháp luật”.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu thể chế hóa kịp thời các lĩnh vực mới, có tính dẫn dắt như trí tuệ nhân tạo, tài sản ảo, hợp đồng thông minh (Ảnh minh họa: B.C).

Tận dụng tối đa các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây (Cloud) để nâng cao chất lượng ra quyết định chính sách, cảnh báo sớm các rủi ro pháp lý; đồng thời tăng cường minh bạch, chính xác trong quản lý, thi hành pháp luật, theo Phó Thủ tướng.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm soát quyền lực, đặc biệt ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, các tổ chức xã hội và báo chí.