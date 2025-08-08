Chuyên gia Hàn Quốc: “HLV Kim Sang Sik cần thay đổi nhận thức về lối chơi”

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Dân trí, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nêu những lưu ý về chiến thuật, đào tạo trẻ và tính bền vững trong phát triển lực lượng kế cận của bóng đá Việt Nam.

Xin chào ông Bae Ji Won, xin cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của Dân trí.

U23 Việt Nam đã giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á ngày 29/7 sau khi đánh bại U23 Indonesia - danh hiệu thứ ba liên tiếp và ngay trên sân của một trong những đối thủ nặng ký nhất khu vực. Theo ông, kết quả này phản ánh điều gì?

- Trước hết, tôi xin gửi lời chúc mừng đến đội tuyển U23 Việt Nam với chiến thắng ấn tượng này. Tôi cũng rất mong chờ sự phát triển hơn nữa của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Bóng đá Việt Nam đã vô địch giải U23 Đông Nam Á hai lần liên tiếp trước đó, vì vậy cơ hội đăng quang ở giải lần này rõ ràng là cao hơn so với Indonesia. Tuy nhiên, đây vẫn là chiến thắng không dễ dàng, nhất là khi trận chung kết diễn ra trên sân nhà của đối thủ.

Indonesia đã gây sức ép mạnh mẽ và quyết liệt, nhưng cuối cùng vẫn không thể giành chiến thắng. Điều này cho thấy sự khác biệt về chất lượng giữa hai đội, đặc biệt ở khả năng kiểm soát trận đấu và tổ chức chiến thuật.

Bóng đá không thể thắng chỉ dựa vào năng lực cá nhân. Indonesia có lợi thế về cầu thủ nhập tịch, nhưng lại thiếu sự tổ chức, phối hợp và tập trung như U23 Việt Nam.

Thống kê cho thấy U23 Indonesia kiểm soát bóng tới 68% so với 32% của U23 Việt Nam, họ có 507 đường chuyền so với 235 của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, số cú sút và cú sút trúng đích là tương đương nhau.

Điều này cho thấy Indonesia chơi chủ động hơn, nhưng không tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. Giải U23 Đông Nam Á là sân chơi chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và Olympic, nên chức vô địch cũng đặt ra nhiều kỳ vọng, đồng thời là thách thức mới cho bóng đá Việt Nam.

Hiện có 4 đội trong khu vực đủ sức cạnh tranh danh hiệu. Tuy nhiên, các giải đấu châu Á lại có tính chất và đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Bóng đá Việt Nam cần nâng cao cả chất và lượng - vốn đã thể hiện tốt ở sân chơi khu vực - để chuẩn bị cho những sân chơi lớn hơn ở tầm châu lục. Điều đó đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hỗ trợ bài bản hơn hiện nay.

Đây sẽ là yếu tố then chốt giúp bóng đá Việt Nam tạo ra bước nhảy vọt, như từng làm được với ngôi Á quân U23 châu Á năm 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc).

Có nhiều ý kiến cho rằng HLV Kim Sang Sik đã hành xử phi thể thao khi đặt chai nước gây khó khăn cho U23 Indonesia trong các tình huống ném biên. Quan điểm của ông thế nào?

- HLV Kim Sang Sik đã giải thích rằng việc đặt chai nước không mang dụng ý chiến thuật. Theo tôi, không nên vội nghĩ đó là hành vi cố tình.

Tất nhiên, nếu đối phương liên tục gây áp lực từ những tình huống ném biên, đội bóng nào cũng muốn giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, hành động đó không thực sự mang lại lợi thế lớn.

Nếu thực sự cố tình làm gián đoạn đối phương, ông Kim có thể bị chỉ trích về tinh thần thể thao. Nhưng tôi không nghĩ ông ấy chủ ý thực hiện hành vi thiếu fair-play như vậy.

Đình Bắc được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 Đông Nam Á. Anh ấy đã có nhiều khoảnh khắc tỏa sáng. Ông có nghĩ Đình Bắc đã trưởng thành sau những vấp váp?

- Sự nghiệp cầu thủ luôn có lúc thăng trầm. Khi quá tự tin hoặc chủ quan, họ dễ bị đánh giá tiêu cực và đánh mất phong độ. Tuy nhiên, nếu nhận ra vấn đề và biết sửa sai, họ hoàn toàn có thể trở lại.

Khi còn trẻ, nhiều cầu thủ dễ bị xao nhãng. Nhưng khi trưởng thành hơn, có thêm trải nghiệm, họ sẽ thi đấu ổn định hơn. Với Đình Bắc, những vấn đề trước đây có thể xem là hiện tượng nhất thời ở một cầu thủ tài năng.

Về mặt chuyên môn, ông đánh giá thế nào về lối chơi mà HLV Kim Sang Sik xây dựng cho U23 Việt Nam?

- Tôi thấy U23 Việt Nam đang trung thành với sơ đồ 3 trung vệ. HLV Park Hang Seo, Troussier và Kim Sang Sik đều sử dụng hệ thống này. Dù đã mang lại nhiều thành công, tôi cho rằng bóng đá Việt Nam cần thay đổi để đa dạng hóa chiến thuật, tùy theo điểm mạnh từng cầu thủ.

Nếu dùng một hệ thống quá lâu, các đối thủ sẽ dễ dàng bắt bài. Một số cầu thủ có thể phát huy tốt hơn nếu được chơi trong sơ đồ 4 hậu vệ.

Tại CLB Jeonbuk Hyundai (Hàn Quốc), HLV Kim Sang Sik từng bị chỉ trích vì quá thiên về phòng ngự, không khai thác được hết năng lực cầu thủ. Dù Jeonbuk vốn là đội chơi tấn công, ông lại chọn cách tiếp cận thiên thủ. Kết quả là đội không đạt được thành tích như kỳ vọng.

Lối chơi đó đang tiếp tục được áp dụng ở U23 Việt Nam. Nhưng vấn đề là khi bước ra các giải đấu lớn như vòng loại U23 châu Á hay trận tái đấu với Malaysia ở cấp độ đội tuyển, lối chơi thiên phòng ngự sẽ không còn hiệu quả.

Ngay cả khi gặp Indonesia, nếu đội tuyển Việt Nam chỉ chơi phòng ngự, thì trước các đội mạnh hơn, chúng ta buộc phải chơi tử thủ.

Đó là lý do thành công của HLV Park Hang Seo đáng được ghi nhận. Ông Kim cần thay đổi nhận thức về lối chơi quá thiên phòng ngự - vốn là phong cách ông mang từ thời còn là cầu thủ - để thích ứng với bóng đá hiện đại.

Ông có thể phân tích sâu hơn triết lý bóng đá của HLV Kim Sang Sik?

- HLV Kim Sang sik thiên về phòng ngự, chú trọng sự chắc chắn và phản công. Ở Jeonbuk dù có lực lượng mạnh, ông vẫn chọn cách chơi an toàn, ổn định, gây nhiều tranh cãi. Do từng là tiền vệ phòng ngự, nên triết lý đó vẫn ảnh hưởng tới phong cách huấn luyện của ông.

Tuy nhiên, khi đối thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, đội bóng của ông thường gặp khó. Do đó, tại giải Hàn Quốc K-League, ông bị đánh giá thấp về năng lực chiến thuật. Muốn thành công ở các sân chơi lớn như vòng loại Olympic hay giải U23 châu Á, ông Kim cần chiến thuật khác biệt.

HLV Kim Sang Sik cần có kế hoạch chi tiết để tận dụng tối đa phẩm chất của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Chơi phòng ngự là chưa đủ, cần cân bằng giữa tấn công và phòng ngự để đạt hiệu quả cao hơn.

Mở rộng vấn đề, ông nhìn nhận thế nào về chất lượng đào tạo trẻ ở Việt Nam, nhìn từ thành công của lứa U23 này? Liệu bóng đá Việt Nam đang thực sự làm tốt, hay bóng đá trẻ Đông Nam Á đang chững lại?

- Mỗi năm, bóng đá Việt Nam vẫn phát hiện và đào tạo được nhiều cầu thủ trẻ triển vọng. Các quốc gia trong khu vực cũng đang rất chú trọng công tác phát triển nguồn lực kế thừa. Giải U23 Đông Nam Á là bước đệm hướng tới vòng loại Olympic và vòng loại U23 châu Á.

Dù vậy, giải U23 Đông Nam Á vẫn được đánh giá cao bởi tính tự hào dân tộc và sự quan tâm lớn của người hâm mộ trong khu vực. Hiện nay, giải đấu này “nóng” không kém gì các giải châu Á hay Olympic vì sự cạnh tranh giữa các quốc gia Đông Nam Á.

Tuy nhiên, nếu muốn hướng đến sân chơi châu lục và thế giới, bóng đá Việt Nam cần có hệ thống và hạ tầng tốt hơn, cùng sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn. 4 đội trong khu vực gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan hiện có nhiều cơ hội cạnh tranh chức vô địch hơn các đội còn lại.

Bóng đá Việt Nam không nên hài lòng với ngôi vương Đông Nam Á hiện tại nếu muốn vươn xa. Dù chiến thắng này đáng tự hào và nên được ghi nhận, nhưng bóng đá Việt Nam cần xây dựng một hệ thống tốt hơn, hiệu quả hơn để gặt hái thành công ở tầm quốc tế.

Thay vì chỉ đánh bại các đội yếu hơn trong khu vực, bóng đá Việt Nam nên tập trung cải thiện hệ thống, môi trường thi đấu và chuẩn bị cho các giải đấu lớn của châu Á và thế giới.

Cần nhớ rằng việc giành vé dự Olympic hay World Cup không đơn thuần là phần thưởng cho việc vô địch Đông Nam Á.

Theo ông, lứa cầu thủ này có thể đóng góp thế nào cho mục tiêu phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2030?

- Lứa U23 từng giành ngôi Á quân châu Á năm 2018 là trụ cột của bóng đá Việt Nam suốt thời gian dài. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đạt được những mục tiêu lớn như giành vé dự Olympic hay World Cup.

Một phần lý do là họ thiếu cơ hội thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao tại châu Á hoặc châu Âu. Dù có một số cầu thủ sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Pháp nhưng chưa ai thực sự cạnh tranh được.

Bóng đá Việt Nam cần vượt khỏi giới hạn Đông Nam Á, hướng tới vai trò đối thủ đáng gờm tại châu lục và cần tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được ra nước ngoài thi đấu, tích lũy kinh nghiệm.

Việc có nhiều cầu thủ thi đấu ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu sẽ giúp Việt Nam tiến gần hơn đến giấc mơ Olympic và World Cup. Trong khi đó, các đối thủ như Indonesia, Malaysia, Thái Lan đang tích cực nhập tịch cầu thủ hai quốc tịch để phục vụ chiến lược này.

Bóng đá Việt Nam cũng cần xác lập mục tiêu cao hơn và từng bước hiện thực hóa, với sự hỗ trợ từ cấp quốc gia.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

