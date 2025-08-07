U22 Singapore bất ngờ bỏ tham dự môn bóng đá nam tại SEA Games 33

Ngày 6/8, SNOC đã công bố danh sách các vận động viên (VĐV) và đội tuyển thể thao dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33), diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới đây.

Theo đó, SNOC sẽ cử 762 VĐV tham dự 42 môn của SEA Games 33. Đáng chú ý, đội U22 Singapore đã không được cử đi tham dự đại hội sắp tới, vì thành tích yếu kém trong thời gian qua, đánh dấu sự vắng mặt đầu tiên kể từ năm 1969.

U22 Singapore (áo đỏ) để thua U22 Việt Nam với tỷ số 1-3 ở SEA Games 32 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tại SEA Games 32, U22 Singapore đã bị loại tại vòng bảng, với 1 trận hòa, 3 trận thua. Đội bóng đảo quốc Sư tử từng để thua U22 Việt Nam với tỷ số 1-3, sau đó kết thúc vòng bảng với thất bại 0-7 trước U22 Malaysia.

Đó là thất bại nặng nề nhất của bóng đá nam Singapore, kể từ khi môn này dành cho các cầu thủ ở độ tuổi từ U23, U22 trở xuống từ năm 2001. Đây cũng là lý do chính khiến SNOC quyết định gạch tên đội U22 tham dự SEA Games 33 sắp tới.

Không chỉ gạch tên đội U22, mới đây nhất, Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) cũng quyết định không tham dự giải U23 Đông Nam Á 2025 – giải đấu mà U23 Việt Nam đã vô địch.

Đáng chú ý, theo trang Asean Football, Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) đang muốn kháng cao quyết định của SNOC, khi lên lịch giao hữu đấu với Philippines và Malaysia với hy vọng chứng minh khả năng cạnh tranh thành tích của đội tại SEA Games 33.

"Vẫn còn một cơ hội tốt. Điều này rất quan trọng đối với người hâm mộ của chúng ta và cho sự phát triển của các cầu thủ trẻ của chúng ta. Chúng ta cần trao cho các cầu thủ trẻ một sân chơi đúng nghĩa và SEA Games là cơ hội tuyệt vời để thi đấu với các đội trong khu vực.

Chúng tôi hiểu có thể có một số lo ngại, vì đội đã không đạt kết quả tốt ở SEA Games vừa rồi, nhưng từ góc nhìn của FAS, chúng tôi sẽ làm hết sức", ông Forrest Li, Chủ tịch FAS bày tỏ.