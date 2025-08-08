Công bố chi tiết hợp đồng của Man Utd với Benjamin Sesko

Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, Man Utd đã chốt xong thỏa thuận với Leipzig ở thương vụ Benjamin Sesko. Theo đó, Man Utd sẽ trả cho CLB nước Đức số tiền 74 triệu bảng, bao gồm 66,4 triệu bảng phí chuyển nhượng và 7,4 triệu bảng phụ phí, trong thương vụ này. Thỏa thuận trên còn bao gồm điều khoản Man Utd sẽ thi đấu giao hữu với Leipzig trên sân Red Bull Arena trong tương lai.

Sesko đã tới Man Utd kiểm tra y tế và sắp gia nhập CLB (Ảnh: Getty).

Cầu thủ 22 tuổi đã có mặt tại Manchester để tiến hành kiểm tra y tế, trước khi chính thức ra mắt Quỷ đỏ vào cuối tuần này. Sesko sẽ nhận được mức lương 160.000 bảng/tuần ở Old Trafford. Con số này sẽ tăng lên 200.000 bảng/tuần nếu CLB giành vé tham dự Champions League.

Thực tế, Man Utd đưa ra lời đề nghị kém hấp dẫn hơn so với Newcastle trong thương vụ này, cả về phí chuyển nhượng lẫn tiền lương của Sesko. Tuy nhiên, tiền đạo 22 tuổi lại tha thiết khoác áo Quỷ đỏ. Điều đó giúp CLB thành Manchester có lợi thế lớn.

Theo tiết lộ từ Sky Germany, Sesko đã đồng ý từ bỏ một phần lương (Newcastle trả cao hơn) để có thể chuyển đến Man Utd. Ngoài ra, công ty đại diện của anh, do Elvis Basanovic đứng đầu, cũng chấp nhận giảm hoa hồng, nhằm thúc đẩy thương vụ diễn ra suôn sẻ.

Sesko được đánh giá là một trong những tiền đạo trẻ triển vọng nhất châu Âu. Kể từ khi gia nhập Leipzig từ Salzburg vào năm 2023, anh đã ghi được 39 bàn thắng và có 8 pha kiến tạo sau 87 lần ra sân. Tính riêng mùa giải vừa qua, Sesko ghi 21 bàn trên mọi đấu trường cho CLB nước Đức.

Sesko là mẫu tiền đạo toàn diện mà Man Utd rất cần (Ảnh: Getty).

Man Utd xem Sesko là bản hợp đồng chiến lược trong quá trình tái thiết hàng công dưới thời HLV Ruben Amorim. Trước đó, đội bóng này cũng đã chiêu mộ Matheus Cunha từ Wolves với giá 62,5 triệu bảng và Bryan Mbeumo từ Brentford với mức phí 71 triệu bảng.

Sau khi bỏ lỡ các mục tiêu như Liam Delap (đến Chelsea), Hugo Ekitike (gia nhập Liverpool) và Viktor Gyökeres (chuyển tới Arsenal), Man Utd đã chuyển hướng sang Sesko, người nằm trong tầm ngắm của họ suốt 6 năm qua. Lần này, đội chủ sân Old Trafford không để cơ hội vuột mất.

Sesko mới chỉ 22 tuổi và còn triển vọng vươn lên rất lớn. HLV Amorim đặt kỳ vọng cao vào tiền đạo cao to này (cao 1,95m) có thể giúp Quỷ đỏ nâng tầm trong tương lai.