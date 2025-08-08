Báo Indonesia nói sự thật đáng buồn, lo đội nhà thua đậm tuyển nữ Việt Nam

Trong trận ra quân ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á, đội tuyển nữ Indonesia đã gây thất vọng khi hứng chịu thất bại với tỷ số 0-7 trước tuyển nữ Thái Lan. Ở lượt trận thứ hai (19h30 ngày 9/8), tuyển nữ Indonesia tiếp tục đối diện với thử thách lớn khác mang tên tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Indonesia thua đậm nữ Thái Lan (Ảnh: PSSI).

Nếu tiếp tục thất bại trong trận đấu này, tuyển nữ Indonesia có nguy cơ cao bị loại. Báo giới xứ Vạn đảo đang lo lắng về khả năng đội nhà tiếp tục thua đậm.

Tờ Tribun News viết: “Việc đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam là thách thức rất lớn với Indonesia. Sau trận thua 0-7 trước Thái Lan, các cô gái Indonesia phải giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo nếu không muốn bị loại sớm. Tuy nhiên, việc hạ gục đội tuyển nữ Việt Nam ở thời điểm này là nhiệm vụ quá khó khăn. Họ không những mạnh mẽ mà còn nhận được sự cổ vũ từ người hâm mộ”.

Tờ Detik bình luận: “Tuyển nữ Indonesia đã khởi đầu giải đấu theo cách thảm họa khi thất bại 0-7 trước Thái Lan. Trận thua này khiến cho thầy trò HLV Joko Susilo gặp bất lợi quá lớn. Họ sẽ phải đối diện với thử thách rất lớn mang tên tuyển nữ Việt Nam ở lượt trận thứ hai. Cơ hội đi tiếp của Indonesia còn rất ít bởi sức mạnh của tuyển nữ Việt Nam không khác gì Thái Lan”.

Trang Viva Goal cũng thừa nhận cửa đi tiếp của tuyển nữ Indonesia rất hẹp. Họ bình luận: “Sau trận thua trước Thái Lan, tuyển nữ Indonesia đối diện với thử thách khó khăn khác là tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam có cơ hội lớn giành vé đi tiếp nếu thắng Indonesia (Ảnh: Minh Quân).

Thất bại 0-7 trước Thái Lan là đòn giáng mạnh vào tham vọng vươn lên của tuyển nữ Indonesia. Đội bóng đang tìm cách nhập tịch để bắt kịp trình độ khu vực. Thực tế cho thấy, đội bóng của HLV Joko Susilo yếu thế hơn hẳn so với Thái Lan.

Giờ đây, tuyển nữ Indonesia sẽ phải chiến đấu hết mình để ngăn chặn trận thua đậm tiếp theo khi đối đầu với tuyển nữ Việt Nam. Đội chủ nhà rất quyết tâm giành chiến thắng để sớm giành vé đi tiếp sau khi đánh bại tuyển nữ Campuchia với tỷ số 6-0 trong trận mở màn”.

Ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á, hai đội đứng đầu bảng sẽ giành vé vào bán kết. Do đó, tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều đứng trước cơ hội lớn giành vé ngay ở lượt trận thứ hai nếu giành chiến thắng trước hai đội bóng Indonesia và Campuchia. Loạt trận thứ hai bảng A diễn ra vào ngày 9/8.