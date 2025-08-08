Đề xuất hạn chế xe không đạt chuẩn khí thải vào trung tâm TPHCM từ năm 2026

Ngày 8/8, Sở Xây dựng TPHCM tổ chức cuộc họp nghe báo cáo cuối kỳ của liên danh tư vấn về Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông tại TPHCM.

Trong báo cáo, đơn vị tư vấn đề xuất thiết lập vùng thí điểm phát thải thấp (LEZ) tại trung tâm TPHCM từ năm 2026 để hạn chế xe không đạt tiêu chuẩn về khí thải.

Bản đồ dự kiến vùng phát thải thấp tại trung tâm TPHCM (Ảnh: Liên danh tư vấn).

Vùng phát thải thấp tại trung tâm thành phố bao gồm một vành đai giới hạn bởi 15 cầu và 17 tuyến đường.

Trong vùng phát thải thấp, tư vấn đề xuất cho phép xe cộ không phát sinh khí thải, xe cơ giới thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng sạch... được lưu thông; cấm lưu thông các xe tải hạng nặng chạy dầu diesel.

Tư vấn cũng đề xuất hạn chế hoặc cấm ô tô không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và xe máy không đáp ứng tiêu chuẩn Euro 2 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực.

Về lộ trình thực hiện, dự thảo đề án xác định trong năm 2026, khu vực phát thải thấp sẽ hạn chế xe thương mại dưới tiêu chuẩn Euro 4 hoặc xe máy kinh doanh dịch vụ dưới tiêu chuẩn Euro 2. Từ năm 2027 đến 2032, đối tượng sẽ được mở rộng, bao gồm các xe máy dưới tiêu chuẩn Euro 2 và ô tô dưới tiêu chuẩn Euro 4 lưu thông ở khu vực trung tâm TPHCM.

Giai đoạn chuẩn bị, ban hành khung pháp lý dự kiến trong năm 2025. Từ đầu 2026, thành phố sẽ thí điểm LEZ, bước đầu kiểm soát xe công nghệ và xe thương mại chưa đạt chuẩn.

Đáng chú ý, dự thảo đề án tính đến chính sách hạn chế cá nhân, hộ gia đình sinh sống trong vùng phát thải thấp đăng ký xe máy mới sử dụng nhiên liệu xăng.

Về biện pháp kiểm soát xe ra vào vùng LEZ, tư vấn đề xuất lắp camera nhận diện biển số, đối chiếu với dữ liệu đăng kiểm để xác định mức khí thải. Xe không đạt chuẩn sẽ bị xử phạt khi vào vùng LEZ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An cho biết, sở mới chỉ ghi nhận đề xuất của tư vấn và tiếp thu các ý kiến tại hội thảo, trên cơ sở đó sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành làm việc với UBND TP Hà Nội và TPHCM tính toán phương án hạn chế xe cộ có mức độ phát thải cao tại những khu vực đang có nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm về khí thải.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã ban hành Chỉ thị 20 về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội thực hiện lộ trình đến ngày 1/7/2026 không có xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong Vành đai 1; từ ngày 1/1/2028 không có xe máy, hạn chế ô tô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong đường Vành đai 1, Vành đai 2; từ năm 2030 tiếp tục mở rộng thực hiện trong đường Vành đai 3.