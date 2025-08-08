Alejandro Garnacho đạt thỏa thuận rời Man Utd, bến đỗ mới ít ai ngờ

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2025, Man Utd đã chi tới 200 triệu bảng để chiêu mộ Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Diego Leon và Benjamin Sesko. Dù vậy, ở chiều ngược lại, Quỷ đỏ vẫn chưa thu được một đồng nào từ việc bán cầu thủ.

Chelsea sắp "giải cứu" thành công Garnacho khỏi Man Utd (Ảnh: Getty).

Do đó, Man Utd đang xúc tiến đẩy những cầu thủ “hàng thải” ra khỏi CLB. Alejandro Garnacho được cho là ở rất gần cánh cửa rời Man Utd. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, ngôi sao người Argentina đã đạt thỏa thuận cá nhân với Chelsea.

Cầu thủ 21 tuổi được Man Utd định giá khoảng 50 triệu bảng nhưng phía Chelsea tin rằng họ có thể thương lượng để đưa ra một mức giá thấp hơn đáng kể. Trong thời gian tới, hai bên sẽ đàm phán con số cụ thể.

Garnacho đã nhận thông báo từ ban lãnh đạo Man Utd rằng anh không còn nằm trong kế hoạch của CLB. HLV Ruben Amorim thậm chí đã gạch tên anh khỏi danh sách du đấu mùa Hè tại Mỹ. Kể từ khi đội bóng trở lại trung tâm huấn luyện Carrington vào ngày 5/8, cầu thủ người Argentina đã phải tập luyện riêng, không tham gia cùng đội một.

Nguồn tin thân cận tiết lộ, Garnacho đã bày tỏ mong muốn chuyển đến Chelsea, trong bối cảnh tương lai của anh tại Old Trafford gần như đã khép lại. Theo tờ ESPN, tương lai của Garnacho có thể được giải quyết ngay trong tuần này.

Garnacho có mâu thuẫn không thể hàn gắn với HLV Amorim (Ảnh: Getty).

Việc Man Utd chấp nhận bán trụ cột cho đối thủ trực tiếp Chelsea là điều ít ai ngờ nhưng họ không còn nhiều lựa chọn trong bối cảnh không nhiều CLB muốn cho Garnacho.

Ngoài Garnacho, Man Utd cũng sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho một số cầu thủ khác như Antony, Jadon Sancho, Tyrell Malacia và Rasmus Hojlund. Trong đó, Hojlund đang nhận được sự quan tâm từ AC Milan. Quỷ đỏ sẵn sàng chấp nhận lỗ để bán tiền đạo người Đan Mạch với giá chỉ 40 triệu bảng.

Ở mùa giải trước, Garnacho đã thi đấu 58 trận cho Man Utd trên mọi đấu trường. Anh ghi 11 bàn thắng và có 10 đường kiến tạo thành bàn. Tiền đạo này chỉ mâu thuẫn với HLV Amorim khi bày tỏ sự không hài lòng vì ngồi dự bị trong trận chung kết Europa League với Tottenham. Kể từ đó, Garnacho công khai chống đối HLV người Bồ Đào Nha.