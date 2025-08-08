Tay vợt Sophia Phương Anh trở lại ấn tượng sau chuyến tập huấn tại Mỹ

Sophia Phương Anh (tên đầy đủ là Trần Phương Anh) vừa kết thúc kỳ huấn luyện của mình tại UPA Trailblazers Asia (Mỹ). Đây là một chương trình đào tạo pickleball chuyên nghiệp và danh giá hàng đầu nước Mỹ do Hiệp hội pickleball chuyên nghiệp (PPA) và MLP Asia phối hợp thực hiện.

Sophia Phương Anh là tay vợt trẻ đình đám ở môn pickleball trong thời gian gần đây (Ảnh: NVCC).

Cô đã trải qua 3 tháng tập huấn và trau dồi kỹ thuật đầy khắc nghiệt với những huấn luyện viên hàng đầu thế giới. Cô cũng đã tham gia một số giải đấu thuộc khuôn khổ quốc tế do PPA và MLP tổ chức, ghi dấu ấn mạnh mẽ với những thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế.

Cụ thể trong thời gian này, tay vợt 17 tuổi đã giành chức vô địch đôi nữ trình 5.0, giành Huy chương bạc (HCB) đôi nam nữ trình 5.0 tại giải MLP Phoenix Flames; giành HCB đôi nam nữ trình 5.0 tại giải PPA Atlanta Slam; HCB đôi nữ trình 5.0 và Huy chương đồng (HCĐ) đơn nữ trình 5.0 ở PPA Orange County Cup.

Ngay sau khi trở về quê hương Việt Nam, với phong độ đỉnh cao và tinh thần thép, Sophia Phương Anh đã trở thành tâm điểm tại giải Asia Pickleball Junior Open 2025, diễn ra tại phường Tam Kỳ (Đà Nẵng).

Đây là giải đấu trong nước đầu tiên mà Phương Anh tham gia sau khi trở về từ chuyến huấn luyện đặc biệt kéo dài tại Mỹ, và sau lần góp mặt ở đấu trường quốc tế PPA Malaysia hồi đầu tháng 7.

Tại chung kết nội dung đơn nữ U18, Sophia Phương Anh đối đầu với Kei Wasaki – VĐV chuyên nghiệp với 4.900 điểm DUPR của Nhật Bản.

Bị dẫn điểm ở set cuối cùng, tưởng chừng thất bại đã cận kề, nhưng với bản lĩnh vững vàng và kỹ thuật được mài giũa qua môi trường tập luyện quốc tế, Sophia Phương Anh đã bứt phá đầy ngoạn mục. Cô lần lượt giành lại từng điểm số quan trọng, khống chế thế trận và lội ngược dòng xuất sắc, khép lại trận đấu trong sự vỡ òa của khán giả và ban huấn luyện.

Sophia Phương Anh cùng với đồng đội Jolie Lam vô địch đôi nữ U18 tại giải Asia Pickleball Junior Open 2025 (ảnh: NVCC).

Không dừng lại ở đó, tại nội dung đôi nữ U18, Sophia Phương Anh bắt cặp cùng một tay vợt trẻ Việt Nam là Jolie Lam, đối đầu với Kei Wasaki và Yuna - bộ đôi "thép" của Nhật Bản, cả hai đều là VĐV chuyên nghiệp đang thi đấu trong hệ thống giải quốc tế.

Trận đấu diễn ra căng thẳng với nhiều pha bóng giằng co kịch tính, nhưng bộ đôi Việt Nam đã thể hiện sự ăn ý và chiến thuật linh hoạt để giành chiến thắng chung cuộc, nâng tổng số Huy chương vàng của Sophia Phương Anh tại giải lên con số 2.

Không chỉ thế, cô lại tiếp tục giành được HCB giải pickleball Công an Nhân dân 2025 diễn ra hồi trung tuần tháng 7 ở nội dung đôi nam nữ khi ghép cặp với tay vợt người Trung Quốc, Jack Wong. Đây là lần đầu tiên bộ đôi kết hợp cùng nhau nhưng sự phối hợp ăn ý của họ đã đem lại những màn thi đấu mãn nhãn.

Sophia Phương Anh và Rex Thais vô địch nội dung đôi nam nữ U18 tại giải HCMC D-JOY Junior Pickleball Tour 2025 (Ảnh: NVCC).

Mới đây nhất, tại giải đấu HCMC D-JOY Junior Pickleball Tour 2025 diễn ra vào đầu tháng 8, Sophia Phương Anh đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi kết hợp cùng tay vợt trẻ Việt kiều người Mỹ Rex Thais. Cả hai đã phối hợp ăn ý và toàn diện trong từng bước di chuyển để xuất sắc giành được ngôi vô địch nội dung đôi nam nữ U18 trước đối thủ Hoài Anh và Jolie Lâm.

Trải qua những trận đấu nghẹt thở và kịch tính, Sophia Phương Anh đã chứng minh cho khán giả thấy khả năng thi đấu bình tĩnh và chiến thuật thông minh của mình.

Sự trở lại đầy mạnh mẽ của Sophia Phương Anh là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của cô sau hành trình huấn luyện tại Mỹ. Đây cũng là dấu mốc mở đầu đầy kỳ vọng cho chuỗi giải đấu quốc tế mà cô sẽ tham gia trong thời gian tới.