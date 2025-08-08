MSB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên tối đa 31.200 tỷ đồng

Theo đó, MSB sẽ phát hành tối đa 520 triệu cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ đúng quy định theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua trước đó, tương đương tỷ lệ phát hành 20% trên tổng số cổ phần đang lưu hành. Qua đó, tổng vốn điều lệ nâng từ 26.000 tỷ đồng hiện tại lên tối đa 31.200 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ giúp MSB nâng cao năng lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn theo chuẩn mực quốc tế. Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu giúp ngân hàng củng cố bộ đệm vốn, từ đó đảm bảo các chỉ số an toàn vốn khi mở rộng dư địa tín dụng trung và dài hạn, đồng thời, ngân hàng có thể tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng công nghệ, phát triển hiệu quả các kế hoạch chiến lược đã và đang thiết lập.

MSB được phê duyệt tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.200 tỷ đồng.

MSB cũng vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 với nhiều chỉ tiêu ghi nhận mức tăng trưởng ổn định, cho thấy chiến lược phát triển có kiểm soát, tập trung quản trị rủi ro. Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 3.173 tỷ đồng với tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng tích cực nhờ sự đóng góp của thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi. Thu nhập lãi thuần đạt 5.089 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng ấn tượng 36%, đạt trên 909 tỷ đồng.

Kết quả này đến từ sự phát triển mạnh mẽ của các mảng thanh toán, ngân quỹ, tài trợ thương mại và dịch vụ ngân hàng số, phản ánh nỗ lực không ngừng của MSB trong chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Với những hiệu quả từ kênh số, thu nhập từ phí được kỳ vọng gia tăng mạnh hơn vào nửa cuối năm. Cùng với việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và tập trung xử lý nợ xấu, ngân hàng khá tự tin với mốc lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch năm 2025 như đã cam kết tại Đại hội cổ đông thường niên ở mức 8.000 tỷ đồng.

Về quy mô, tổng tài sản của MSB tăng 7% so với cuối năm 2024, đạt 97% mục tiêu năm, nhờ động lực từ tăng trưởng tín dụng 13,39% sau 6 tháng đầu năm – vượt mức trung bình ngành. MSB cũng duy trì chất lượng tài sản ổn định với tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ ở mức 1,86%, giảm nhẹ so với quý trước. Các chỉ số an toàn tài chính được kiểm soát tốt, với tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) đạt 73,91%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 26,57%, và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 12,3% tại 30/6/2025.

MSB cũng ghi dấu với nhiều giải thưởng quốc tế do các tổ chức trao tặng như Sáng kiến công nghệ ngân hàng lõi tốt nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của The Asian Banker; Ngân hàng Bán lẻ chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam của Global Banking & Finance Review; Doanh nghiệp dẫn đầu về quản trị chiến lược trải nghiệm khách hàng của Insider…, chứng minh cho những nỗ lực không ngừng trong chuyển đổi số nâng cao trải nghiệm khách hàng của MSB.