Indonesia xin gỡ bỏ lệnh cấm nghiêm khắc, FIFA trả lời đanh thép

FIFA bắt đầu ra lệnh cấm các cổ động viên tới sân khách cổ vũ bóng đá trong các trận đấu ở giải vô địch quốc gia Indonesia kể từ mùa giải 2023/24. Án phạt này bắt nguồn từ cuộc bạo loạn của CĐV trong trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya vào cuối năm 2022, khiến 127 người thiệt mạng.

FIFA tiếp tục giữ nguyên lệnh cấm CĐV Indonesia tới sân khách ở giải vô địch quốc gia Indonesia (Ảnh: Bola).

Trong hai mùa giải vừa qua, CĐV Indonesia buộc phải chấp hành lệnh cấm nghiêm khắc này nhưng thực tế, nhiều vụ đụng độ, đốt pháo sáng hay rượt đuổi cầu thủ lẫn trọng tài trên sân. Điều đó khiến cho FIFA cương quyết không nới lỏng lệnh cấm với bóng đá Indonesia.

Theo xác nhận của Trưởng ban tổ chức giải vô địch quốc gia Indonesia, Ferry Paulus, giải đấu đã xin FIFA gỡ bỏ lệnh cấm này để tăng chất lượng. Tuy nhiên, FIFA đã bác bỏ yêu cầu từ phía Indonesia.

Ông Ferry Paulus chia sẻ: “Chúng tôi đã liên lạc với FIFA để xin gỡ án phạt. Về cơ bản, FIFA sẽ đánh giá những nỗ lực của giải đấu nhằm đảm bảo khán giả được vào sân nhưng họ vẫn chưa đồng ý cấp phép”.

Điều đáng nói, đại diện của FIFA từng dự khán trong trận đấu với Persib Bandung với Persis Solo vào cuối mùa giải trước. Tuy nhiên, CĐV Persib Bandung lại khiến trận đấu tạm dừng hai lần vì đốt nhiều pháo sáng và tràn xuống sân sau trận đấu. Vụ việc này khiến cho FIFA càng mất niềm tin vào CĐV Indonesia.

Pháo sáng là vấn nạn trên khán đài các trận đấu ở giải vô địch quốc gia Indonesia (Ảnh: Bola).

Ông Ferry Paulus nói thêm: “Thực ra, trước khi mùa giải kết thúc, chúng tôi đã được bật đèn xanh rồi. Thế nhưng, trong trận đấu quyết định giữa Persib Bandung với Persis Solo, CĐV Indonesia lại gây loạn ngay trước sự chứng kiến của đại diện FIFA.

Họ không chỉ đốt pháo sáng mà còn tràn xuống sân đuổi đánh cầu thủ, phá hoại cơ sở vật chất. FIFA đã nhắc nhở chúng tôi và họ mong chúng tôi sớm giải quyết vấn đề người hâm mộ”.

Việc CĐV Indonesia tạo nên ấn tượng xấu trong mắt FIFA gây ảnh hưởng không nhỏ tới bóng đá nước này. Họ rất khó nhận được quyền đăng cai giải đấu do FIFA tổ chức. Mới nhất, Indonesia đã không thể giành quyền đăng cai một bảng đấu ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026.