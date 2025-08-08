Tài xế ô tô đi ngược chiều đường cao tốc nói "mải suy nghĩ việc gia đình"

Chiều 8/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tá Đinh Vạn Sơn, Phó Đội trưởng Đội 1 Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt tài xế D.V.T. (SN 1978, quê Phú Thọ) do có hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hình ảnh chiếc ô tô của tài xế T. điều khiển đi ngược chiều cao tốc (Ảnh cắt từ clip).

Theo đó, tài xế T. sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Tại cơ quan công an, tài xế T. cho biết vào khoảng 9h30 cùng ngày, nam tài xế điều khiển ô tô BKS 88D-017.xx đi vào nút giao IC4 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

"Khi đi tới km78+500 hướng Nội Bài - Lào Cai, do tôi suy nghĩ nhiều việc gia đình nên đi nhầm vào làn đường ngược chiều. Qua sự việc trên, tôi đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, tôi xin chấp nhận việc nộp phạt", tài xế T. trình bày với cảnh sát.

Tài xế T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Thiếu tá Đinh Vạn Sơn, khi người tham gia giao thông trên cao tốc ghi nhận được các xe khác có hành vi vi phạm, người dân có thể gửi phản ánh đến cơ quan chức năng, CSGT sau đó sẽ tiếp nhận và xử lý với tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".