Công khai số điện thoại 19 đội trưởng đội CSGT ở Hà Nội

Chiều 8/8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đã công khai số điện thoại cá nhân của 19 đội trưởng thuộc các đơn vị tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và giải quyết thủ tục hành chính.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hà Nội về cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Danh sách 19 số điện thoại các đội trưởng đội CSGT ở Hà Nội (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Phòng CSGT Hà Nội, việc công khai số điện thoại cá nhân nhằm tăng cường khả năng tiếp nhận phản ánh, góp ý từ người dân theo từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể. Đồng thời, hành động này thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân, lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm phục vụ.

Người dân và các tổ chức có thể gọi điện hoặc nhắn tin (qua Zalo, Viber) đến các số điện thoại được công khai để phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông, hoặc góp ý về hoạt động của lực lượng CSGT. Các kênh liên lạc này sẽ tiếp nhận thông tin cả trong và ngoài giờ hành chính.