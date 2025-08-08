U21 bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên địa chấn ở giải thế giới

Sau trận ra quân thắng chủ nhà U21 Indonesia 3-0, U21 Việt Nam rất tự tin bước vào lượt trận thứ 2 bảng A, gặp đối thủ mạnh U21 Serbia - đội đang đứng hạng 8 thế giới.

Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng U21 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, thậm chí chơi sòng phẳng với đối thủ có thể hình cao lớn, thể lực rất tốt.

U21 Việt Nam thi đấu lăn xả (Ảnh: Volleyballworld).

Những sai lầm liên tiếp trong khâu bước 1 của đội bóng đến từ châu Âu đã được các cô gái của chúng ta tận dụng triệt để, qua đó bứt phá ở nửa sau set 1.

Với sự xuất sắc của Đặng Thị Hồng và Nguyễn Thị Bích Huệ, U21 Việt Nam giành chiến thắng 25-21 trong set đấu đầu tiên. Đây là một kết quả gây bất ngờ với giới chuyên môn và người hâm mộ.

Bước vào set 2, dù vẫn chơi rất cố gắng và nhiều thời điểm gây được khó khăn với đối thủ, nhưng Đặng Thị Hồng và các đồng đội chấp nhận thua 23-25. Ở set đấu này, các cô gái Việt Nam gặp vấn đề ở bước 1.

Set 3 chứng kiến màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn đến từ cả hai đội. Sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị, Lê Thùy Linh có một trận đấu cực hay. Cô cùng các đồng đội tạo nên hàng chắn hiệu quả, trước khi giành chiến thắng 25-22, vươn lên dẫn trước 2-1.

Ở set 4, U21 Serbia chơi tốt trong khoảng thời gian đầu, nhưng sau đó bị U21 Việt Nam khai thác những sơ hở nơi hàng phòng ngự. Ở thời điểm cuối set, Đặng Thị Hồng toả sáng, ghi điểm số quyết định, giành chiến thắng 25/23, chung cuộc đánh bại đối thủ 3-1, tạo nên cơn địa chấn tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới.

Các cô gái Việt Nam tạo nên địa chấn (Ảnh: Volleyballworld).

Đây là một trận đấu xuất sắc của thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh. Không chỉ tấn công hiệu quả, các cô gái Việt Nam còn phòng thủ rất tốt. Theo thống kê, U21 Việt Nam có 11 điểm từ các pha chắn bóng thành công.

Với 2 trận thắng liên tiếp, U21 Việt Nam sáng cửa đi tiếp vào vòng 16 đội. Ba đối thủ còn lại của thầy trò HLV Trọng Linh là Argentina, Canada và Puerto Rico.

Giải bóng chuyền U21 thế giới 2025 diễn ra từ ngày 7/8 đến 17/8 tại Surabaya (Indonesia). Giải đấu thu hút 24 đội tham dự, được chia thành 4 bảng (mỗi bảng 6 đội), thi đấu vòng tròn một lượt chọn 4 đội có thành tích cao nhất của 4 bảng vào vòng 16 đội.