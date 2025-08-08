Báo Dân trí và Bolt Event hợp tác CEO Group tổ chức các giải đấu Aqua Warriors Vân Đồn 2025

Lễ ký kết có sự tham dự của nhà báo Nguyễn Xuân Toàn - Phó tổng biên tập Báo Dân trí, ông Dương Đình Việt - Giám đốc Công ty cổ phần Bolt Event (Bolt Event), ông Trần Hoàng Vũ - Tổng giám đốc CEO Vân Đồn, ông Cao Văn Kiên - Tổng giám đốc Tập đoàn CEO Group (CEO Group) cùng lãnh đạo các phòng ban chức năng của các đơn vị.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Dương Đình Việt cho biết Aqua Warriors Vân Đồn là giải đấu thể thao sức bền 2 môn phối hợp bơi và chạy quy mô lớn đầu tiên được tổ chức ở đặc khu kinh tế Vân Đồn. Năm 2024 giải đấu đã diễn ra vô cùng thành công khi thu hút hơn 1.500 vận động viên (VĐV) trong và ngoài nước tham gia. Những hình ảnh đẹp và kết quả giải đấu đã được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng những người yêu thể thao.

Ông Dương Đình Việt, Giám đốc Bolt Event, phát biểu tại Lễ ký kết hợp tác nhà tài trợ vàng và công bố địa điểm tổ chức giải đấu Aqua Warriors Vân Đồn 2025 (Ảnh: Hải Long).

Giám đốc Bolt Event cũng tiết lộ, đến thời điểm hiện tại, số lượng vận động viên đăng ký tham gia Aqua Warriors Vân Đồn 2025 đã tăng 30% so với mùa giải năm ngoái, số lượng vận động viên quốc tế rất đông, đặc biệt là các vận động viên Hàn Quốc. Điều này cho thấy giải đấu không chỉ lan tỏa tới cộng đồng vận động viên trong nước mà còn vươn tầm ảnh hưởng tới những người yêu thể thao quốc tế.

Về công tác tổ chức, ông Việt thông tin, được sự chấp thuận của UBND tỉnh Quảng Ninh và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, giải đấu đã nhận được quyết định tổ chức 5 năm liên tiếp ở đặc khu kinh tế Vân Đồn. Đối với nội dung thi đấu, dự kiến bên cạnh những cự ly thi đấu năm ngoái, năm nay ban tổ chức sẽ bổ sung nội dung thi đấu hấp dẫn là bơi tiếp sức 4 lần 750 mét - mang tính tập thể cao.

“Tiếp nối thành công của mùa giải 2024, mùa giải năm nay, sự hợp tác giữa ban tổ chức gồm Bolt Event, Báo Dân trí và nhà tài trợ vàng CEO Group sẽ nâng tầm hợp tác lên một nấc thang mới. Thay mặt ban tổ chức, tôi rất cảm ơn sự đồng hành, tài trợ của Ceo Group, đây là nền tảng để Aqua Warriors Vân Đồn 2025 diễn ra thành công tốt đẹp”, ông Việt nhấn mạnh.

Ông Cao Văn Kiên - Tổng giám đốc tập đoàn CEO Group - hy vọng giải đấu Aqua Warriors Vân Đồn này sẽ được tổ chức thường niên liên tục lâu dài (Ảnh: Hải Long).

Cũng tại buổi lễ, ông Cao Văn Kiên - Tổng giám đốc tập đoàn CEO Group - chia sẻ Vân Đồn là cơ hội cho giải đấu Aqua Warriors Vân Đồn 2025 phát huy lên tầm cao hơn nữa, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải đấu thể thao phối hợp đáng chú ý nhất mùa hè tại Việt Nam.

“Chúng tôi hy vọng rằng, giải đấu này sẽ được tổ chức thường niên liên tục lâu dài và sẽ có thêm nhiều giải đấu thể thao nữa vào các mùa trong năm để phát huy được thế mạnh của Vân Đồn, cũng như góp phần quảng bá giới thiệu vẻ đẹp nguyên sơ, khoáng đạt của Vân Đồn tới vận động viên và du khách trong nước, quốc tế”, ông Kiên nói.

Phó tổng biên tập Báo Dân trí Nguyễn Xuân Toàn phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Hải Long).

Ông Nguyễn Xuân Toàn - Phó tổng biên tập Báo Dân trí - đánh giá cao việc hợp tác giữa Bolt Event, Báo Dân trí với nhà tài trợ vàng CEO Group trong việc tổ chức giải đấu Aqua Warriors Vân Đồn 2025. Đây không chỉ là sự hợp tác đa thương hiệu mà còn là sự cộng hưởng sức mạnh trí tuệ, bản lĩnh và sáng tạo cũng như trách nhiệm mang lại giá trị và ý nghĩa lớn cho cộng đồng và xã hội.

“Sự kết hợp giữa Báo Dân trí, Bolt Event và Ceo Group là minh chứng của ba trụ cột: Doanh nghiệp - báo chí - đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp thể cùng với địa phương kích cầu kinh tế, du lịch địa phương phát triển, không chỉ ở Vân Đồn, Quảng Ninh mà còn ở các tỉnh trên cả nước”, ông Nguyễn Xuân Toàn khẳng định.

Đại diện các bên tại lễ ký kết.

Lễ ký kết hợp tác nhà tài trợ vàng và công bố địa điểm tổ chức giải đấu Aqua Warriors Vân Đồn 2025 (Video: Phạm Tiến).