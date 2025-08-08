Thương hiệu sữa Việt chạm chuẩn quốc tế

Hành trình nuôi con bằng sữa mẹ

Ngày nay, các bà mẹ đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong hành trình nuôi con, đặc biệt là việc nuôi con bằng sữa mẹ trong ít nhất 6 tháng đầu đời. Tỷ lệ bà mẹ Việt phải quay lại công việc trong khi con vẫn ở giai đoạn bú mẹ cao, cùng với tỷ lệ sinh mổ gia tăng qua các năm ảnh hưởng không nhỏ đến thể chất và tinh thần của mẹ. Đồng thời, điều này cũng mang đến những rủi ro về sự phát triển của bé trong những năm đầu đời khi thiếu vắng sữa mẹ vì hoàn cảnh nào đó.

Trước thực trạng này, các nhà sản xuất sữa công thức đã không ngừng đẩy mạnh nghiên cứu những công nghệ mới nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết của các bà mẹ, đặc biệt là nỗ lực bổ sung các dưỡng chất mô phỏng thành phần có trong sữa mẹ. Và trong vài năm gần đây, Vinamilk đã tiên phong mang những thành quả nghiên cứu khoa học đột phá với công nghệ 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam, có mặt trong sản phẩm sữa công thức Optimum.

Sản phẩm tổng hợp được nhiều loại HMO (6 HMO) cùng nhiều dưỡng chất có hàm lượng và tính năng tiệm cận với “chuẩn vàng sữa mẹ”. Chính nhờ thành tựu này, Vinamilk đã trở thành đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được mời với vai trò diễn giả tại Hội nghị Phát triển Châu Á (Growth Asia Summit) 2025 tại Singapore - diễn đàn lớn nhất châu Á về cơ hội tăng trưởng cho ngành thực phẩm, đồ uống và dinh dưỡng.

Sự kiện cũng quy tụ các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu trong khu vực, để chia sẻ về bước tiến công nghệ nổi bật góp phần định nghĩa “chuẩn mới”, cấp độ cho dinh dưỡng trẻ em khu vực. Trước đó, công thức đột phá với 6 HMO của Vinamilk cũng được lựa chọn trình bày tại Hội nghị Sữa Toàn cầu 2025 (Global Dairy Congress 2025) diễn ra tại Hà Lan.

Vinamilk đạt bước tiến lớn với đột phá 6 HMO góp phần định nghĩa chuẩn mới cho ngành sữa công thức trên thị trường khu vực (Ảnh: Vinamilk).

Dấu ấn của thương hiệu sữa Việt dẫn dắt thị trường sữa khu vực

Là thương hiệu sữa có gần 50 năm đồng hành với bao thế hệ người Việt, từ lon sữa bột made-in-Vietnam đầu tiên, Vinamilk ngày nay đã vươn xa khỏi quy mô quốc gia để trở thành “cánh chim đầu đàn” của ngành sữa khu vực và được giới chuyên môn quốc tế công nhận.

Ông Gary Scattergood, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Hội nghị Phát triển Châu Á, đã chia sẻ: "Tôi đánh giá cao bước tiến đột phá của Vinamilk không chỉ vì sự tiến bộ về khoa học dinh dưỡng mà họ tạo ra với 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam mà còn vì cách tiếp cận dựa trên sự thấu cảm và đặt người dùng vào trung tâm. Đó thực sự là đóng góp giá trị cho hội nghị".

Đằng sau đột phá tiên phong chính là nỗ lực bền bỉ của một doanh nghiệp trong hành trình đưa thương hiệu Việt chạm chuẩn quốc tế (Ảnh: Vinamilk).

Với sự thấu hiểu sâu sắc người tiêu dùng Việt và cam kết bền bỉ trong nghiên cứu và phát triển, Vinamilk với dòng sản phẩm Optimum công thức 6 HMO đã tạo nên cấp độ mới về dinh dưỡng cho ngành sữa không chỉ ở Việt Nam mà còn ở bình diện quốc tế.

Theo nghiên cứu, với tỷ lệ sinh mổ lên tới 37%dẫn đến việc trẻ không được tận hưởng trọn vẹn những lợi ích tiềm năng cho hệ tiêu hoá và miễn dịch. Chính vì thế, công thức 6 HMO gồm 2’-FL, DFL, LNT, 3-FL, 6’-SL, 3’-SL thuộc cả 3 nhóm HMO hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ tiêu hoá và miễn dịch của trẻ. Với những giá trị vượt trội, đột phá này còn mở hướng đi mới cho ngành sữa công thức, khi có nhiều nhà sản xuất đang nâng cấp theo chuẩn 6 HMO.

Vinamilk nghiên cứu công thức tiên tiến nhằm nâng cấp sản phẩm sữa đạt chuẩn 6 loại HMO quốc tế (Ảnh: Vinamilk).

Vinamilk từng bước khẳng định vị thế và trở thành lựa chọn đáng tin cậy của hàng triệu người mẹ Việt trên hành trình chăm con những năm đầu đời (Ảnh: Vinamilk).

Bên cạnh đột phá 6 HMO, Vinamilk cũng tiên phong “lập chuẩn” quốc tế với cam kết cao nhất về chất lượng và độ an toàn, tinh khiết của sản phẩm. Năm 2023, Vinamilk Optimum Gold trở thành thương hiệu đầu tiên tại châu Á đạt giải thưởng Purity Award (Giải thưởng An toàn - Tinh khiết) và chứng nhận "First 1,000 Day Promise" (Chứng nhận 1.000 ngày đầu đời) của tổ chức CLP (Clean Label Project), Mỹ. Hai giải thưởng uy tín từ Mỹ khẳng định tiêu chuẩn độ tinh khiết và an toàn cao nhất cho trẻ ở giai đoạn nền tảng quan trọng. Vinamilk cũng là doanh nghiệp sở hữu cơ sở hạ tầng hiện đại sánh ngang nhiều tập đoàn lớn với 16 nhà máy trong và ngoài nước.

Nhà máy Bình Dương là nhà máy sữa bột hiện đại bậc nhất châu Á được FDA (Mỹ) chứng nhận, đạt tổng công suất hàng chục nghìn tấn/ năm. Theo Brand Finance 2023, Vinamilk hiện nằm trong Top 6 thương hiệu sữa có giá trị nhất toàn cầu.

Cùng những thành tựu nổi bật của mình, Vinamilk đang chứng minh năng lực của một thương hiệu Việt dẫn đầu. Giờ đây, Việt Nam không còn là “người đi sau” trong ngành sữa công thức - vốn là sân chơi của các tập đoàn đa quốc gia, mà vươn lên thiết lập cấp độ mới cho khu vực. Hội tụ đủ các yếu tố như công nghệ tiên tiến hàng đầu, sự thấu hiểu người dùng sâu sắc cùng chất lượng an toàn, tinh khiết chuẩn quốc tế, thương hiệu sữa Vinamilk kỳ vọng đồng hành cùng mẹ Việt để nuôi con phù hợp, hiệu quả và hạnh phúc hơn.