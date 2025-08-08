Cổ phiếu F88 tăng kịch trần ngay trong phiên giao dịch đầu tiên

Giá tham chiếu khi lên sàn UPCoM của F88 trong sáng ngày 8/8 là 634.900 đồng/cổ phiếu. Ngay khi bắt đầu phiên giao dịch, thị giá tăng hết biên độ, dư mua lên tới 350.800 đơn vị nhưng lại trắng bên bán. Thị giá của mã này sau đó đã tăng trần tới mức 888.800 đồng/cổ phiếu, giúp quy mô vốn hoá của F88 vượt 7.341 tỷ đồng, tương đương 282 triệu USD. Lượng giao dịch ghi nhận đến cuối phiên chỉ 400 đơn vị.

Trước đó, trên thị trường OTC, mã này cũng được sang tay với giá từ 1,1 triệu đến 1,2 triệu đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, theo nhiều nhà đầu tư, với mức giá chào sàn gần 635.000 đồng/cổ phiếu, kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2025 là hơn 670 tỷ đồng, P/E quanh mốc 10 lần, F88 đã sớm được dự đoán sẽ đạt giá trần phiên đầu tiên. Thực tế giao dịch cũng cho thấy như vậy.

Ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc F88 - thực hiện nghi thức đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán (Ảnh: F88).

F88 hiện hội tụ được 3 yếu tố cần thiết là quy mô mạng lưới, mô hình hoạt động và kết quả kinh doanh. F88 cũng là doanh nghiệp hàng đầu thị trường cho vay cầm cố với việc sở hữu mạng lưới vượt trội. Năm 2023, với 814 cửa hàng, F88 chiếm khoảng 3% tổng số cửa hàng cầm đồ các loại trên toàn quốc và chiếm khoảng 69% số lượng cửa hàng cầm đồ thế hệ mới, theo báo cáo của Fiin Group.

Đại diện F88 cho biết tính trung bình toàn hệ thống, cứ 6 tháng sau khi mở mới thì một cửa hàng F88 sẽ đạt điểm hoà vốn và vị này dự báo trong năm 2025, 100% điểm bán F88 sẽ có lãi.

Không chỉ phát triển chuỗi cửa hàng vật lý, F88 còn đang đẩy mạnh việc cho vay trên nền tảng số, điều chưa phổ biến tại Việt Nam. Việc cung cấp khoản vay trên nền tảng số được thực hiện thông qua ứng dụng di động (app) My F88. Sau 6 tháng ra mắt, ứng dụng này ghi nhận 105.000 lượt tải và có phát sinh giao dịch.

Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT F88, chia sẻ mục tiêu đến năm 2026, 80% giao dịch thực hiện qua kênh số, phần còn lại sẽ được thực hiện thông qua 1.000 cửa hàng F88 và 10.000 điểm chạm có liên kết với F88.

Kết quả kinh doanh của F88 thời gian qua được đánh giá là tích cực. Lợi nhuận trước thuế quý II/2025 là 189 tỷ đồng, đưa tổng lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm lên 321 tỷ đồng, tăng 213% so cùng kỳ. Giá trị giải ngân quý II/2025 đạt 3.862 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ, cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Tổng giá trị giải ngân luỹ kế 6 tháng đạt 7.146 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Quy mô dư nợ cũng tăng khoảng 45%, đạt 5.543 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II/2025.