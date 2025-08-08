Tay vợt trẻ vô danh bất ngờ vô địch Canadian Open

Tay vợt trẻ Victoria Mboko đã tạo nên cơn địa chấn tại WTA Canadian Open khi đánh bại cựu số 1 thế giới, nhà vô địch Grand Slam 4 lần Naomi Osaka với tỷ số 2-6, 6-4, 6-1 trong trận chung kết diễn ra vào sáng 8/8, qua đó giành danh hiệu WTA đầu tiên trong sự nghiệp.

Mboko năm nay 18 tuổi, tay vợt người Canada lần đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết WTA và đã thi đấu đầy ấn tượng để khiến Osaka chưa thể có thêm danh hiệu kể từ Australian Open 2021. Ngôi sao 27 tuổi người Nhật Bản vẫn đang chật vật tìm lại phong độ đỉnh cao kể từ khi trở lại thi đấu vào đầu năm 2024 sau kỳ nghỉ sinh con.

Mboko giành được danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Khi bắt đầu mùa giải, Mboko còn đứng ngoài top 300 thế giới. Tuy nhiên, với phong độ ấn tượng, cô đã vươn lên vị trí thứ 85 trước khi giải đấu này khởi tranh và dự kiến sẽ nhảy vọt lên vị trí thứ 34 thế giới sau chiến thắng lịch sử này.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà trên sân trung tâm, Mboko đã tận dụng thành công 8 trong 9 cơ hội giành break-point, qua đó có chiến thắng thứ tư trong tuần trước một nhà vô địch Grand Slam. Hành trình kỳ diệu của cô bao gồm việc đánh bại cựu vô địch Australian Open, Sofia Kenin ở vòng 2, đương kim vô địch Roland Garros, Coco Gauff ở vòng 4, và cứu một match- point đầy kịch tính để vượt qua cựu vô địch Wimbledon, Elena Rybakina ở bán kết.

Trong set đấu đầu tiên, Osaka thể hiện sức mạnh và độ chính xác vượt trội, không cho đối thủ trẻ thiếu kinh nghiệm nhiều cơ hội. Cô sớm giành break để dẫn trước 3-0 và kết thúc set đấu khi Mboko mắc tới 22 lỗi tự đánh hỏng trong set này..

Tuy nhiên, Mboko đã lật ngược thế cờ ngoạn mục trong set thứ hai với tổng cộng bảy lần bẻ giao bóng. Osaka tỏ ra bối rối khi Mboko gia tăng áp lực, tay vợt người Canada bẻ giao bóng và vươn lên dẫn trước 5-2. Dù Mboko mắc ba lỗi giao bóng kép và bị bẻ giao bóng khi giao bóng để giành set, và Osaka tận dụng cơ hội này bằng một game giao bóng trắng, nhưng Mboko vẫn giành chiến thắng ở game tiếp theo.

Osaka dường như mất tinh thần khi cô bị bẻ giao bóng ngay game mở màn set thứ ba. Dù Mboko không thể củng cố lợi thế, nhưng Osaka lại rơi vào thế khó ở game thứ ba, bị cảnh cáo vì đánh bóng lên trời trong sự thất vọng sau khi bỏ lỡ cú giao bóng đầu tiên ở break-point và cô đã để mất game bằng một cú thuận tay sai lầm khác. Điều này đã mở đầu cho chuỗi năm game thắng liên tiếp của Mboko.

Cả hai tay vợt đều gặp khó khăn trong việc giữ game giao bóng, khi tay vợt người Canada cứu được bốn break point để giữ vững tỷ số dẫn trước 3-1, Osaka đã phải đối mặt với một thử thách quá lớn. Khi Osaka đánh một cú trái tay không qua lưới ở điểm quyết định, Mboko ngã xuống sân trong khi đám đông reo hò thêm một tràng pháo tay nữa, ăn mừng chiến thắng lịch sử.

Osaka đã tràn đầy năng lượng ở Montreal sau khi thay đổi huấn luyện viên, cô đã có thành tích tốt nhất của mình tại một giải đấu WTA 1000 kể từ khi cô lọt vào trận chung kết tại Miami năm 2022.