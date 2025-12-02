U17 Việt Nam và hành trình ghi dấu ấn lịch sử ở giải U17 châu Á

Tối 30/11, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Cristiano Roland đã lập dấu mốc lịch sử khi đánh bại U17 Malaysia ở lượt trận cuối vòng loại giải U17 châu Á với tỷ số cách biệt 4-0, qua đó trở thành một trong 4 đại diện khu vực Đông Nam Á ghi tên vào vòng chung kết diễn ra tại Saudi Arabia vào năm sau.

U17 Việt Nam giành vé vào VCK giải U17 châu Á 2026 bằng chiến thắng thuyết phục trước U17 Malaysia (Ảnh: An An).

Trong các đội của Đông Nam Á dự vòng chung kết (VCK), ngoại trừ Indonesia là đội không phải đá vòng loại (do Indonesia đã giành quyền vào VCK U17 World Cup 2025), thì tấm vé của U17 Việt Nam là thuyết phục nhất khi đoàn quân của HLV Cristiano Roland toàn thắng 5 trận vòng loại, ghi được 30 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

Đáng chú ý, đội tuyển U17 Việt Nam là một trong hai đội duy nhất vượt qua vòng loại mà không để thủng lưới bàn nào. Đội tuyển xuất sắc nhất giải đấu là U17 Trung Quốc khi họ toàn thắng 5 trận vòng bảng, ghi được 42 bàn thắng và chưa hề phải vào lưới nhặt bóng một lần nào.

U17 Việt Nam "gieo sầu" với Malaysia

Hành trình chinh phục tấm vé dự VCK giải châu Á 2026 của U17 Việt Nam trên thực tế chỉ có một đối thủ chính cần phải vượt qua, đó chính là U17 Malaysia. Thuận lợi lớn nhất của U17 Việt Nam là nằm ở bảng đấu với các đối thủ không được đánh giá cao như Quần đảo Bắc Mariana, Macau (Trung Quốc), Singapore và Hong Kong (Trung Quốc). Chỉ có duy nhất U17 Malaysia được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé duy nhất tại bảng C.

U17 Việt Nam cho thấy là một tập thể gắn kết, tự tin ở sân chơi châu lục (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, U17 Malaysia đã cho thấy sức mạnh thật sự khi họ toàn thắng cả 4 trận trước khi bước vào lượt cuối gặp U17 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Javier Jorda Ribera ít nhiều khiến cho U17 Việt Nam phải lo ngại khi họ biết cách giành chiến thắng thật đậm trước đối thủ yếu như Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 13-0, hay ở những thời điểm khó khăn, "Bầy hổ Malaya" vẫn biết cách vượt qua để giành chiến thắng trước Singapore hay Hong Kong.

Có thể nói U17 Việt Nam vừa đá vừa phải quan sát màn trình diễn của U17 Malaysia để có những tính toán tốt nhất khi bước vào lượt trận cuối. Ngoài việc phải giành chiến thắng trước các đối thủ nhẹ cân, đoàn quân của HLV Cristiano Roland còn phải bảo đảm làm tốt hơn U17 Malaysia ở chỉ số phụ để có lợi thế nhất định khi bước vào trận "chung kết" với đối thủ ở lượt cuối.

Điều rất đáng khen ngợi là cùng gặp các đối thủ trong bảng đấu, U17 Việt Nam đều làm tốt hơn U17 Malaysia. Nếu như Malaysia thắng đậm Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số lên tới 13-0, thì thầy trò HLV Cristiano Roland ghi tới 14 bàn trước đối thủ yếu nhất bảng đấu này.

Và nếu như U17 Malaysia gặp khó khăn trước Singapore hay Hong Kong thì U17 Việt Nam vẫn dễ dàng thắng đậm cả hai đối thủ này. Ở trận "chung kết" với U17 Malaysia, khi nhiều người kỳ vọng U17 Việt Nam chỉ cần thủ hoà, thì chúng ta lại đánh bại đối thủ với tỷ số không thể thuyết phục hơn là 4 bàn cách biệt.

Có thể nói cách mà U17 Việt Nam "kết liễu" Malaysia khiến đối thủ vừa cay đắng vừa khâm phục. Cay đắng là vì họ đã nỗ lực để toàn thắng 4 trận nhưng rồi lại thua bạc nhược ở lượt trận cuối. Khâm phục là vì U17 Việt Nam cho thấy họ là đội bóng "out trình" so với các đội còn lại ở bảng C.

"U17 Việt Nam đã chứng minh rằng họ là đội bóng mạnh nhất bảng đấu. Đội bóng này có nhiều mảng miếng tấn công, từ đánh trung lộ, triển khai bóng từ hai biên, tới phối hợp nhỏ. Nhìn chung, U17 Việt Nam đã kiểm soát trận đấu và xứng đáng có được chiến thắng", HLV Javier Jorda Ribera của U17 Malaysia cũng phải lên tiếng thừa nhận trình độ của đội nhà thua kém so với đoàn quân của HLV Cristiano Roland.

Một lứa cầu thủ trẻ rất hứa hẹn

Cần phải nhấn mạnh rằng, ngoài việc giành vé vào VCK giải U17 châu Á 2026, lứa cầu thủ U17 Việt Nam lần này mang tới những tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam bằng màn trình diễn không thể thuyết phục hơn.

Các cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland đã cho thấy sự tự tin trong kỹ thuật lẫn chiến thuật, với lối chơi tấn công đa dạng ở hai biên lẫn trung lộ, điều mà ngay cả đội tuyển quốc gia hay đội tuyển U22 Việt Nam được xem là đang "chật vật" để thực hiện.

Những tài năng trẻ như Mạnh Cường, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách, Mạnh Quân với sự tự tin của tuổi trẻ khi rất mạnh dạn trong các pha phối hợp nhỏ, không e ngại trước sự vây ráp của đối thủ để tìm ra những kẽ hở cần thiết trước vòng cấm và mở ra cơ hội ghi bàn cho đội nhà.

Chính khả năng phối hợp nhuần nhuyễn này là yếu tố then chốt để U17 Việt Nam phá vỡ các hàng phòng ngự lùi sâu của đối thủ, khiến đối phương choáng ngợp trước lối chơi đa dạng và tự tin mà đội chủ nhà thực hiện.

Ngoại trừ đội Quần đảo Bắc Mariana quá yếu, trước các đối thủ có lối chơi phòng thủ chặt chẽ như Singapore, Malaysia thì đoàn quân của HLV Cristiano Roland vẫn luôn biết cách làm rung mành lưới đối thủ bằng những pha phối hợp nhuần nhuyễn mang tính đột biến trước vòng cấm.

Khả năng dứt điểm của U17 Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại vòng loại U17 châu Á 2026 (Ảnh: An An).

Nhưng ấn tượng nhất chính là khả năng dứt điểm của các cầu thủ U17 Việt Nam, khi trung bình U17 Việt Nam ghi 6 bàn mỗi trận. Điều đáng khen ngợi nhất là U17 Việt Nam dường như không có "ngôi sao", mà gần như cầu thủ nào cũng sẵn sàng trở thành ngôi sao và ghi bàn cho đội nhà.

"Với quan điểm của tôi, trong đội của mình thì không có cầu thủ nào hơn cầu thủ nào. Các em đều là cầu thủ trẻ và điều đem đến thành công cho đội bóng là sự đoàn kết của tập thể. Các cầu thủ đều có chất lượng tốt, mỗi cầu thủ đều có điểm mạnh riêng. Vì vậy sự đoàn kết, ham học hỏi, nỗ lực cố gắng của bản thân mới là điều quan trọng nhất", đó là những gì mà HLV Cristiano Roland đã từng trao đổi với phóng viên Dân trí về cách ông đào tạo cho lứa tài năng trẻ của Việt Nam.

"Chúng tôi thắng xứng đáng. Mục tiêu của tôi đề ra là thi đấu tốt từng trận. Cách đào tạo của tôi với các cầu thủ trẻ là luôn chuẩn bị cho họ những con đường để đi. Tôi rất hạnh phúc khi mang tới con đường mà đội bóng tin tưởng. Kết quả ngày hôm nay cho thấy U17 Việt Nam là một tập thể mạnh.

Sau vòng loại, kể cả tôi hay các cầu thủ đều luôn muốn học hỏi, rút ra kinh nghiệm. Điều đó tốt cho các cầu thủ trẻ. Họ tự tin hướng tới tương lai, trước mắt là VCK châu Á. Sắp tới, các cầu thủ U17 Việt Nam trở về CLB, tiếp tục cố gắng rèn luyện”, đó cũng là những gì HLV Cristiano Roland chia sẻ sau chiến thắng trước U17 Malaysia.

U17 Việt Nam đang có "thuyền trưởng" tốt

Nhắc tới chiến thắng của U17 Việt Nam cũng cần phải nhắc tới công lao của HLV Cristiano Roland, khi đây là lần thứ 2 liên tiếp ông giúp lứa U17 tham dự vòng chung kết giải châu Á.

Hồi tháng 10 năm ngoái, chiến lược gia người Brazil đã góp công lớn khi giúp U17 Việt Nam giành vé vào VCK giải U17 châu Á 2025 với tư cách là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Khi đó U17 Việt Nam xếp sau Yemen, giành được 4 điểm để lách qua khe cửa hẹp dự vòng chung kết.

Chưa đầy một năm sau, lứa U17 Việt Nam kế cận được HLV Cristiano Roland dẫn dắt tiếp tục giành vé dự VCK giải U17 châu Á 2026, nhưng với thành tích ấn tượng hơn nhiều bằng ngôi nhất bảng cùng kỷ lục ghi 30 bàn và không để thua bàn nào.

HLV Cristiano Roland (giữa) là vị thuyền trưởng tài năng và tâm huyết với bóng đá trẻ Việt Nam (Ảnh: An An).

Có thể nói, HLV Roland là người rất tâm huyết với bóng đá trẻ Việt Nam khi ông dành rất nhiều thời gian để giúp đỡ, hỗ trợ VFF đào tạo bóng đá trẻ. Chiến lược gia người Brazil có thời gian sống ở Việt Nam đủ lâu để hiểu văn hoá, lịch sử, con người Việt Nam, khi đã gắn bó với đất nước hình chữ S tới 18 năm, trong đó có 12 năm liền liên tục sống và làm việc.

Thời gian gắn bó này giúp nhà cầm quân sinh năm 1976 xem Việt Nam như quê hương thứ hai và đặt hết tâm huyết, tình yêu cho bóng đá trẻ Việt Nam - điều mà bất kỳ Liên đoàn bóng đá nào cũng muốn có khi thuê HLV ngoại dẫn dắt.

"Trên cương vị HLV, tôi luôn cố gắng giúp các em có sự chuẩn bị tốt về mặt chiến thuật, tình huống cụ thể trong trận đấu, biết cách làm thế nào để đạt được kết quả tốt nhất.

Chúng tôi xứng đáng với những gì mà mình đã đạt được. Toàn đội đã cho thấy sức mạnh của mình. Như tôi đã nói từ đầu, tư duy của chúng tôi luôn là tập trung vào từng trận. Tôi đã lên kế hoạch và chỉ cho các cầu thủ thấy con đường thực hiện. Họ đã làm tốt nhiệm vụ của mình.

Tôi là một HLV hạnh phúc. Các cầu thủ thật sự rất tuyệt vời. Cả đội đều xứng đáng được chúc mừng. Kết quả hôm nay chứng minh chúng tôi là một tập thể rất mạnh”, HLV Roland khiêm tốn bày tỏ sau chiến tích của mình.