HLV Malaysia nói thật lòng khi đội nhà thua đậm U17 Việt Nam

Trong trận đấu quyết định giành vé tham dự giải U17 châu Á, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước U17 Malaysia. Chiến thắng này giúp U17 Việt Nam trở thành đội bóng thứ 4 ở khu vực Đông Nam Á dự giải châu Á cùng với U17 Thái Lan, U17 Indonesia và U17 Myanmar.

U17 Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia (Ảnh: An An).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Javier Jorda Ribera của U17 Malaysia thừa nhận đội nhà thua kém về trình độ so với U17 Việt Nam. Ông cho biết: “U17 Việt Nam đã chứng minh rằng họ là đội bóng mạnh nhất bảng đấu.

Đội bóng này có nhiều mảng miếng tấn công, từ đánh trung lộ, triển khai bóng từ hai biên, tới phối hợp nhỏ. Nhìn chung, U17 Việt Nam đã kiểm soát trận đấu và xứng đáng có được chiến thắng.

U17 Malaysia đã nỗ lực tấn công đáp trả, bằng cách đưa bóng ra sau lưng hàng phòng ngự của U17 Việt Nam nhưng kế hoạch này bất thành. Đầu trận đấu, chúng tôi có cơ hội mười mươi để ghi bàn nhưng lại bỏ lỡ.

Bàn thua đầu tiên đã thay đổi toàn bộ kế hoạch của tôi. Các cầu thủ trẻ của Malaysia cũng bị sốc vì chịu thua sớm. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu này nhưng lại chịu thua ở thời điểm nhạy cảm. Bàn thắng ở cuối hiệp 1 của U17 Việt Nam càng đẩy U17 Malaysia vào thế khó”.

Trong khi đó, HLV Cristiano Roland hạnh phúc với màn trình diễn của các học trò: “Chúng tôi xứng đáng với những gì mà mình đã đạt được. Toàn đội đã cho thấy sức mạnh của mình. Như tôi đã nói từ đầu, tư duy của chúng tôi luôn là tập trung vào từng trận. Tôi đã lên kế hoạch và chỉ cho các cầu thủ thấy con đường thực hiện. Họ đã làm tốt nhiệm vụ của mình.

Tôi là một HLV hạnh phúc. Các cầu thủ thật sự rất tuyệt vời. Cả đội đều xứng đáng được chúc mừng. Kết quả hôm nay chứng minh chúng tôi là một tập thể rất mạnh”.

HLV Roland hạnh phúc với màn trình diễn của U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, HLV Roland gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ: “Trong khoảnh khắc này, điều quan trọng nhất là tôi rất hạnh phúc và hài lòng. Các cầu thủ đã làm tất cả những gì tôi yêu cầu và tin tưởng vào những gì tôi dạy bảo. Tôi biết ơn các cổ động viên đã đến sân cổ vũ cho toàn đội”.

Ông cũng chia sẻ về kế hoạch công việc sắp tới: “Tôi đạt được những yêu cầu của mình và hoàn thành nhiệm vụ tại đội U17 Việt Nam. Ngày mai, tôi sẽ trở về làm việc tại CLB Hà Nội để chuẩn bị cho đội U19 với quỹ thời gian 14 ngày trước giải U19 quốc gia. Hôm nay, tôi rất vui, nhưng ngày mai sẽ là một nhiệm vụ mới. Tôi muốn điều tốt nhất cho bóng đá Việt Nam. Tôi ở đây vì tình yêu và sự phát triển của bóng đá Việt Nam”.

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7/5 đến ngày 24/5/2026. Trong hai giải đấu gần nhất, U17 Việt Nam đều bị loại ở vòng bảng. Ở giải đấu sắp tới, toàn đội hy vọng sẽ đi xa hơn thế.