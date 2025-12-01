Báo Malaysia bình luận khi đội nhà thua đậm U17 Việt Nam

Trong trận “chung kết” ở bảng C vòng loại giải U17 châu Á trên sân PVF, U17 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia. Với kết quả này, đoàn quân HLV Cristiano Roland đã giành vé tham dự giải U17 châu Á.

U17 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước U17 Malaysia (Ảnh: An An).

Dù toàn thắng 4 trận đầu tiên nhưng U17 Malaysia đã phải chịu thất bại “tâm phục khẩu phục” khi đối đầu với U17 Việt Nam ở lượt trận cuối. Điều đó khiến đoàn quân HLV Javier Jorda Ribera mất vé tham dự cúp châu Á.

Bình luận về trận thua của đội nhà, tờ Makan Bola có bài viết: “U17 Malaysia mất vé tham dự cúp châu Á sau thất bại trước U17 Việt Nam”. Trong bài, tác giả nhấn mạnh: “Cuộc đối đầu giữa U17 Malaysia và U17 Việt Nam quyết định trực tiếp tới tấm vé tham dự cúp châu Á.

U17 Malaysia kém may mắn khi để thủng lưới ngay phút thứ 4 sau pha lập công của Mạnh Cường. Bất ngờ nhận bàn thua sớm, các học trò của HLV Javier Jorda Ribera nỗ lực vùng lên tìm bàn gỡ hòa với những pha phối hợp của Arayyan, Iman Danish Mohd Shukor và Iman Irfan Muhammad Hapis.

Đáng tiếc, bàn thắng mong chờ vẫn không đến. Ngược lại, U17 Việt Nam nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ nhờ công của Anh Hào. Sang hiệp 2, U17 Việt Nam vẫn thi đấu hưng phấn và có thêm hai bàn thắng do công của Văn Dương và Sỹ Bách để khép lại trận đấu với chiến thắng 4-0.

Thất bại này khiến cho U17 Malaysia lỡ cơ hội có lần thứ 7 góp mặt ở giải U17 châu Á. Trong khi đó, U17 Việt Nam giành tấm vé đi tiếp duy nhất ở bảng C”.

Trong bài viết khác, tờ Makan Bola thừa nhận: “U17 Việt Nam đã thể hiện chất lượng khi buộc U17 Malaysia phải chấp nhận thất bại nặng nề với tỷ số 0-4. Trong mỗi hiệp đấu, đội chủ nhà đều ghi được 2 bàn. Không có gì nuối tiếc khi U17 Malaysia mất suất tham dự giải U17 châu Á khi trình độ của đội bóng với U17 Việt Nam khá chênh lệch”.

Báo Malaysia thừa nhận U17 Việt Nam ở đẳng cấp cao hơn so với U17 Malaysia (Ảnh: An An).

Tờ Kosmo giật tít: “Tạm biệt giấc mơ tham dự giải châu Á với U17 Malaysia”. Tờ báo này nhấn mạnh: “U17 Malaysia đã kết thúc trận đấu trong sự thất vọng khi thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam. Mặc dù khởi đầu vòng loại với thành tích xuất sắc khi toàn thắng 4 trận nhưng U17 Malaysia đã chịu kết cục đáng thất vọng khi đối đầu với U17 Việt Nam”.

Tờ Bharian thừa nhận: “Giấc mơ tham dự cúp châu Á của U17 Malaysia tan vỡ sau thất bại trước U17 Việt Nam. Do chỉ có đội đầu bảng mới giành vé tham dự giải U17 châu Á nên U17 Malaysia đành ngậm ngùi chia tay giấc mơ. U17 Việt Nam là đội giành vé đi tiếp ở bảng C. Phải thừa nhận rằng đẳng cấp của các cầu thủ trẻ Việt Nam vượt trội so với Malaysia”.

Trong khi đó, tờ Hmetro viết: “U17 Malaysia đã thể hiện tuyệt vời trong 4 trận đấu đầu tiên nhưng tới trận gặp U17 Việt Nam, đoàn quân của HLV Javier Jorda Ribera mới hiểu rõ mình đang ở đâu. Những pha lên bóng của U17 Việt Nam thể hiện chất lượng cao. Họ liên tục gây ra khó khăn cho U17 Malaysia và khiến thủ môn Khaufly vào lưới nhặt bóng tới 4 lần. Đây là trận thua duy nhất của U17 Malaysia ở vòng loại nhưng nó cũng đủ khiến cho đội bóng bị loại”.

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7/5 đến ngày 24/5/2026. Ngoài U17 Việt Nam, Đông Nam Á còn ba đội bóng khác có vé tham dự là U17 Thái Lan, U17 Indonesia và U17 Myanmar.