Báo Thái Lan bình luận về những sai sót khó tin trước SEA Games 33

"SEA Games thậm chí còn chưa chính thức khai mạc, nhưng những vấn đề liên quan đến bóng đá đã bắt đầu xuất hiện. Vấn đề không chỉ nằm ở khâu tổ chức sự kiện, mà còn ở uy tín và danh tiếng của Thái Lan với tư cách là nước chủ nhà", tờ Siam Sport bình luận về sự việc để nhầm lẫn quốc kỳ Thái Lan thành quốc kỳ Việt Nam ở lịch thi đấu môn futsal.

Ngày 2/12, chỉ một ngày trước khi môn bóng đá nam khởi tranh (3/12) và một tuần trước lễ khai mạc tại sân vận động Rajamangala, hàng loạt sai sót bất thường của Ban tổ chức (BTC) SEA Games đã được ghi nhận.

Quốc kỳ Thái Lan bị nhầm thành Quốc kỳ Việt Nam khi ban tổ chức SEA Games 33 đăng tải lịch thi đấu môn futsal (Ảnh: Matichon).

Sự cố thứ nhất đến từ trang mạng xã hội chính thức của SEA Games 33, nơi lẽ ra phải cung cấp thông tin chuẩn xác tuyệt đối. Trang này đăng đồ họa lịch thi đấu ngày 4/12. Ở môn polo ngựa, các cặp đấu Indonesia gặp Philippines và Brunei gặp Malaysia được gắn quốc kỳ đúng quy chuẩn.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ Thái Lan bất ngờ là quốc kỳ của nước chủ nhà đã bị nhầm ở lịch thi đấu môn futsal. Thay vì treo Quốc kỳ Thái Lan, ban tổ chức lại dùng Quốc kỳ Việt Nam. Trong khi đó, Quốc kỳ của Indonesia lại bị nhầm bằng Quốc kỳ của Lào.

Ngày 1/12, buổi tập của đội tuyển U22 Việt Nam cũng gặp sự cố tắc đường khiến toàn đội đến sân muộn hơn 20 phút, dẫn tới việc thầy trò HLV Kim Sang Sik không đủ thời gian để hoàn thành giáo án. Đội bóng chỉ thực hiện phần vận động nhẹ và thả lỏng trong khoảng 40 phút, trước khi kết thúc buổi tập.

"Mặc dù chúng ta sẵn sàng cổ vũ hết mình, nhưng phải thành thật thừa nhận rằng việc đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á vẫn còn những điểm chưa tốt cần phải khắc phục nhanh chóng.

Các vấn đề mọc lên như nấm, từ việc trì hoãn phát hành các chương trình thể thao, đến việc di dời địa điểm, gây đau đầu cho cả giới truyền thông và vận động viên, thậm chí cả những vấn đề cơ bản như thẻ căn cước của giới truyền thông vẫn chưa được nhận!

U22 Việt Nam gặp sự cố trong buổi tập đầu tiên ở Thái Lan (Ảnh: VFF).

Nhưng điều đáng tiếc và khiến hình ảnh chủ nhà trở nên kém "sang chảnh" chính là những lời chỉ trích từ quốc gia láng giềng, đội tuyển Việt Nam. Chuyến tập huấn của họ đã phải đối mặt với tình trạng kẹt xe "kinh hoàng" ở Bangkok, kiểu "kẹt cứng như địa ngục", đến nỗi cuối cùng họ chỉ tập được 40 phút", tờ Siam Sport nói về những sự cố trước thềm SEA Games 33 khởi tranh.

"Mọi chuyện trở thành trò đùa đen tối trước khi SEA Games 33 diễn ra, khi mà Thái Lan sẽ đăng cai từ ngày 9/12 đến 20/12", tờ Matichon của Thái Lan cũng bình luận về những sai sót khó chấp nhận của BTC SEA Games 33.

Tờ báo này dẫn ra hai sai sót nghiêm trọng trong công tác tổ chức SEA Games của nước chủ nhà, ngoài việc nhầm lẫn Quốc kỳ Thái Lan thành Việt Nam, Quốc kỳ Indonesia thành của Lào, BTC còn gây hoang mang khi yêu cầu các cơ quan báo chí trong và ngoài nước không được phép sử dụng "logo SEA Games lần thứ 33" trong các bản tin, vì hành vi này vi phạm bản quyền.

"Mọi người đều hoảng loạn. Tất cả các phương tiện truyền thông chính thống, chưa kể các trang web đưa tin về SEA Games, đều lo lắng về những gì đang xảy ra.

Câu hỏi đầu tiên: Bản quyền của ai đang bị vi phạm? Câu hỏi tiếp theo là, nếu việc đưa tin giúp quảng bá và tạo sự phấn khích cho SEA Games ở Thái Lan, thì nó không được sử dụng cho mục đích thương mại. Vậy tại sao lại không thể sử dụng nó?", tờ Matichon bình luận.

Ngay sau đó Tổng cục Thể thao Thái Lan đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định các cơ quan báo chí được phép sử dụng logo SEA Games 33 trong các bản tin.

Chưa dừng lại đó, khi môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ chính thức khởi tranh vào chiều nay (3/12) thì nhiều phóng viên vẫn chưa được nước chủ nhà cấp thẻ tác nghiệp.

Ngoại trừ phóng viên truyền hình đã có thẻ, các phóng viên báo viết sang Thái Lan tác nghiệp các buổi tập đội tuyển U22 Việt Nam từ hôm 1/12 lẫn buổi họp báo trước trận hôm 2/12 vẫn chưa thể nhận thẻ để thuận tiện trong việc đi lại và tác nghiệp.

"Trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra vào chiều 3/12. Các phóng viên của các cơ quan báo chí chỉ được nhận thẻ vào sáng 3/12. Chuẩn bị cho sự kiện lớn bằng cách rắc rau mùi lên trên như thế này?

Đến thời điểm này, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện rằng SEA Games lần thứ 33 tại Thái Lan sẽ không còn những "thảm họa" như thế này nữa", tờ báo Thái Lan chốt lại.