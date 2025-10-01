Truyền thông Trung Quốc nói gì khi Lại Lý Huynh phá thế độc tôn cờ tướng?

Thời cơ vàng của Lại Lý Huynh

Lại Lý Huynh sinh năm 1990, trùng với thời điểm Trung Quốc lên ngôi ở giải vô địch thế giới lần đầu tiên. Kể từ thời điểm ấy, lá cờ của xứ sở tỷ dân luôn bay cao trên bục cao nhất ở môn thể thao này. Tới mức, nhiều người cứ ngỡ như Trung Quốc “một mình chơi cờ tướng” trên thế giới.

Không có đỉnh cao nào mãi mãi. Lại Lý Huynh đã phá vỡ thế độc tôn của cờ tướng Trung Quốc, đánh bại Doãn Thăng ở chung kết cờ tiêu chuẩn nam tại Thượng Hải, để lá cờ Việt Nam tung bay trên bục cao nhất. Một chiến thắng mang tính biểu tượng, mở trang mới cho lịch sử cờ tướng thế giới.

Lại Lý Huynh lần đầu tiên giúp cờ tướng Việt Nam giành Huy chương vàng nội dung cá nhân ở giải cờ tướng thế giới (Ảnh: Sina).

“Nỗi hổ thẹn”, đó là từ nhiều tờ báo Trung Quốc sử dụng để nói việc đội nhà bị phá vỡ thế thống trị ở môn cờ vua. “Nếu Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng, Triệu Hâm Hâm hay những kỳ vương khác có mặt ở đó, nỗi hổ thẹn này đã không xảy ra”, tờ Baijiahao nhấn mạnh.

Có thể nói, cờ tướng Trung Quốc đang ở trong giai đoạn đen tối nhất. Hàng loạt kỳ thủ xuất sắc nhất nước này như Vương Thiên Nhất (thống trị cờ tướng thế giới từ năm 2014), Trịnh Duy Đồng, Triệu Hâm Hâm đều đang ngồi tù vì “mua bán độ” cờ tướng. Kỳ thủ số một thế giới Vương Thiên Nhất bị tố hối lộ tổng cộng 942.000 nhân dân tệ (3,4 tỷ đồng) cho đối thủ, để họ thua anh trong 22 ván đấu. Ngoài ra, kỳ thủ có biệt danh "Ngoại Tinh Nhân" cũng nhận hối lộ 116.000 tệ (420 triệu đồng) để thua hai ván cờ.

Tuy nhiên, theo Sohu, Vương Thiên Nhất không còn cơ hội chơi cờ tướng. Anh không chỉ thụ án 3 năm tù mà còn bị cấm thi đấu môn thể thao này suốt đời. “Người ngoài hành tinh” (biệt danh của Vương Thiên Nhất) buộc phải từ giã môn thể thao đưa anh lên tầm huyền thoại.

Tính tổng cộng, 43 kỳ thủ của Trung Quốc nhúng chàm, tạo nên vụ bê bối chấn động nhất trong lịch sử cờ tướng. Tờ Zhihu nhấn mạnh: “Hầu hết kỳ thủ xuất sắc của Trung Quốc đều đang phải đánh cờ trong tù. Trong khi đó, các kỳ thủ trẻ như Doãn Thăng (20 tuổi) có ít kinh nghiệm cọ xát, thi đấu quốc tế. Họ dựa chủ yếu vào AI để tập luyện nước cờ. Ban đầu, phương pháp này khá ổn nhưng sau đó, họ càng ngày càng đuối.

Cờ tướng Trung Quốc không thể dựa vào AI. Nó xuất phát điểm từ những cụ già chơi cờ ở bên góc phố, từ đó, nhiều cao thủ xuất hiện và có nhiều nước đi độc đáo. Đôi khi, máy móc không thể nào có thể thay thế được con người ở môn thể thao yêu cầu sự độc đáo cao như cờ tướng”.

Tờ Sohu thừa nhận cờ tướng Trung Quốc đang ở giai đoạn khủng hoảng khi nhiều VĐV đỉnh cao đang đi tù: “Vụ án phá đường dây bán độ ở môn cờ tướng được ca ngợi là cuộc thanh trừng lớn nhất. Hàng loạt vận động viên (VĐV) hàng đầu của Trung Quốc như Vương Thiên Nhất, Triệu Tân Tân, Hồng Chí, Từ Siêu, Tạ Tĩnh và Vương Nhạc Phi đều liên quan tới đường dây này và phải ngồi tù".

Vương Thiên Nhất (kỳ thủ đứng đầu Trung Quốc trong 11 năm qua) và nhiều kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc đã đi tù vì mua bán độ (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Cũng theo Sohu, cờ tướng Trung Quốc đang thiếu đi nguồn lực trẻ. Nhiều học sinh vẫn ưu tiên việc học văn hóa. Họ chỉ chấp nhận rẽ ngang sang chơi cờ tướng chuyên nghiệp sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông và không tìm được hướng đi khác. Một khi bước sang nghiệp cờ tướng chuyên nghiệp, nhiều học sinh sẽ phải bỏ ngang việc học. Các phụ huynh cho rằng điều đó là quá mạo hiểm.

Lịch sử cờ tướng thế giới sang trang

Lại Lý Huynh tận dụng biến động của cờ tướng Trung Quốc, nhưng trên hết là nỗ lực bền bỉ của một kỳ thủ Việt Nam. Nhiều năm âm thầm học hỏi, anh mới có thể phá vỡ sự độc tôn thống trị của cờ tướng Trung Quốc để vươn tầm thế giới.

Lại Lý Huynh (trái) phá vỡ thế thống trị của cờ tướng Trung Quốc (Ảnh: TLKĐ).

Tờ QQ nhận xét: “Lại Lý Huynh xứng đáng với chức vô địch giải cờ tướng thế giới. Kỳ thủ này từng có thời gian cọ xát ở với đội cờ tướng Hàng Châu. Trình độ của cậu ấy đã vượt trội so với các đối thủ mạnh. Chỉ là trước đây, Lại Lý Huynh cũng như các kỳ thủ Việt Nam ít cơ hội tập luyện và thi đấu thường xuyên với các kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc. Điều đó dẫn tới việc họ thiếu sự tự tin và ít kinh nghiệm thi đấu. Qua nhiều năm rèn giũa trong thực chiến và âm thầm chờ thời, Lại Lý Huynh đã vươn lên đúng lúc”.

Tờ Sina cũng cho rằng chức vô địch của Lại Lý Huynh tạo ra nét tích cực cho cờ tướng thế giới: “Lần đầu tiên nhà vô địch cờ tướng thế giới không phải là người Trung Quốc. Thế độc tôn của Trung Quốc ở môn thể thao này đã bị phá vỡ.

Dù sao, ở góc nhìn tích cực, việc Lại Lý Huynh lên ngôi cũng là bước tiến tích cực cho việc quốc tế hóa cờ tướng. Anh ấy giúp thế giới phá vỡ định kiến cho rằng chỉ có kỳ thủ Trung Quốc mới có thể chiến thắng. Điều này truyền cảm hứng cho những người yêu mến cờ tướng thế giới và tạo động lực thúc đẩy toàn cầu hóa môn thể thao truyền thống của Trung Quốc.

Việc nhiều kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc phải ngồi tù giống như việc cắt mối ung nhọt gặm nhấm cờ tướng quốc gia. Trung Quốc bắt buộc phải nghiêm túc trong việc phục hồi môn thể thao có lịch sử ngàn năm tuổi của nước nhà.

Khi công bằng được khôi phục trên sân chơi, khi nhiều kỳ thủ quốc tế xuất hiện, đó là thời điểm mà cờ tướng Trung Quốc phải thức giấc, để tái sinh”.

Lại Lý Huynh mở ra kỷ nguyên mới cho môn cờ tướng (Ảnh: VXF).

Chiến thắng trước kỳ thủ Trung Quốc để lên ngôi vô địch thế giới là điều đáng tự hào với Lại Lý Huynh. Dù vậy, tất cả mới chỉ là bước khởi đầu cho cờ tướng Việt Nam. Giống như chia sẻ của Lại Lý Huynh sau khi vô địch: “Hôm nay tôi chỉ thắng một ván cờ, không phải một kỷ nguyên”.

Nhưng ít nhất, cờ tướng Việt Nam đã bắt đầu “có tiếng nói” trong bản đồ cờ tướng thế giới. Tờ QQ nhấn mạnh: “Cờ tướng Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong những năm gần đây. Ở giải vô địch thế giới 2022, Việt Nam đã giành chức vô địch đồng đội nam đầu tiên.

Tới giải đấu năm nay, họ đã có tấm Huy chương vàng cá nhân đầu tiên. Điều đó càng củng cố vị thế cường quốc cờ tướng của Việt Nam trên bản đồ thế giới. Các kỳ thủ trẻ Việt Nam cũng đã giành được nhiều chức vô địch ở các lứa tuổi U16 và U12”.