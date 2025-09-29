Nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh về nước sau chiến thắng vang dội

Lại Lý Huynh giành ngôi vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam vào chiều 27/9. Đây là nội dung quan trọng nhất tại các giải cờ tướng trên toàn cầu.

Lại Lý Huynh về đến sân bay Tân Sơn Nhất tối qua (Ảnh: G.L).

Nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam cũng là nội dung mà các kỳ thủ Trung Quốc liên tiếp 18 lần vô địch ở các giải thế giới trước đây. Lại Lý Huynh là kỳ thủ đầu tiên của Việt Nam giành được danh hiệu này.

Tối qua, Lại Lý Huynh về đến TPHCM. Tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), nhà tân vô địch thế giới chia sẻ: “Đây là thành tích trên cả tuyệt vời của tôi. Điều đặc biệt là tôi giành ngôi vô địch thế giới ngay đúng ngày thôi nôi con gái của mình, đồng thời cũng là ngày sinh nhật của vợ tôi. Sự trùng hợp quá lớn khiến tôi không thể nào quên”.

Ở trận chung kết nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam kết thúc chiều 27/9, Lại Lý Huynh đánh bại kỳ thủ rất mạnh của Trung Quốc là Doãn Thắng. Kỳ thủ của Việt Nam dồn bàn cờ của đối phương vào thế bí và buộc Doãn Thắng phải bắt tay xin thua.

Nhà tân vô địch thế giới hạnh phúc bên gia đình (Ảnh: G.L).

Nói về trận thắng ấn tượng này, Lại Lý Huynh chia sẻ: “Trận đấu đó là ván cờ của cuộc đời tôi. Đối thủ khai cuộc tốt hơn, nhưng anh ta bỏ lỡ cơ hội của mình, đánh hỏng hai nước cờ quan trọng”.

“Thực tế trên bàn cờ cho thấy các kỳ thủ chịu rất nhiều áp lực, khiến đôi khi các kỳ thủ mất kiểm soát. Tôi tận dụng thành công cơ hội đó để giành chiến thắng chung cuộc”, vẫn là lời của nhà tân vô địch thế giới Lại Lý Huynh.

Sau khi lên ngôi đầu thế giới, Lại Lý Huynh cho biết anh phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, trên tư cách người đang giữ ngôi vô địch thế giới, để hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương.