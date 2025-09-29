Đại sư cờ tướng thế giới: "Không ai dám nói có thể đánh bại Lại Lý Huynh"

Chiều 27/9, Giải Vô địch Cờ tướng Thế giới lần thứ 19 đã khép lại tại Thượng Hải (Trung Quốc) với một kết quả gây chấn động. Kỳ thủ Việt Nam, Lại Lý Huynh đã đánh bại kỳ thủ trẻ của Trung Quốc, Doãn Thắng, trong trận chung kết nội dung cá nhân nam, qua đó giành ngôi vô địch thế giới. Đây là lần đầu tiên trong 36 năm lịch sử giải đấu, danh hiệu vô địch cờ tướng thế giới không thuộc về một kỳ thủ Trung Quốc, điều này làm dấy lên nhiều tranh cãi và lo ngại về tình hình cờ tướng của quốc gia tỷ dân.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ sự thất vọng, cho rằng thất bại này là hệ quả của tình trạng hỗn loạn trong làng cờ tướng Trung Quốc những năm gần đây. Trước sự việc này, Đại sư cờ tướng Từ Ngân Xuyên đã có những bình luận sâu hơn về trận chung kết và phong độ của các kỳ thủ.

Đại sư cờ tướng thế giới Từ Ngân Xuyên (Ảnh: QQ).

Chia sẻ về đối thủ Lại Lý Huynh, Từ Ngân Xuyên nhận định: "Có thể Lại Lý Huynh chưa thể sánh bằng những kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc. Chúng tôi đã từng đối đầu với nhau nhiều lần, nhưng trình độ của cậu ấy cũng rất tốt, thậm chí ngang ngửa với một cao thủ.

Tuy nhiên, rất khó để dự đoán một trận đấu. Không ai có thể nói chắc chắn sẽ đánh bại cậu ấy, và điều này còn phụ thuộc vào việc cậu ấy đối đầu với ai. Một số người có thể cảm thấy áp lực tâm lý lớn hơn. Khi đối đầu với những kỳ thủ trẻ hơn, cậu ấy không cảm thấy nhiều áp lực tâm lý, vì vậy cậu ấy có thể thoải mái và cởi mở hơn".

Khi được hỏi về việc liệu thất bại của kỳ thủ trẻ Doãn Thắng, người mới 20 tuổi, có phải do căng thẳng tâm lý, Từ Ngân Xuyên khẳng định: "Đúng như vậy, chủ yếu là do vấn đề tâm lý. Tôi từng quá căng thẳng trong những ván cờ như vậy. Tôi cũng từng trải qua chuyện này. Quá căng thẳng trước trận đấu có thể dẫn đến sai lầm và thi đấu kém".

Giải Vô địch Cờ tướng Thế giới tại Thượng Hải diễn ra vào cuối tháng 9 (Ảnh: QQ).

Đại sư cờ tướng Từ Ngân Xuyên cũng nhấn mạnh thêm về phong độ ấn tượng của Lại Lý Huynh: "Lại Lý Huynh thật sự xuất sắc. Anh ấy đã suýt đánh bại Mạnh Thần trong một trận đấu quan trọng hai năm trước (tại Giải vô địch thế giới). Anh ấy gần như chắc chắn sẽ thắng. Anh ấy cũng suýt thắng tại Giải vô địch thế giới hai năm trước. Vì vậy, chiến thắng lần này của anh ấy vừa là ngẫu nhiên vừa là điều tất yếu. Nhờ luyện tập liên tục, anh ấy đã tích lũy thêm kinh nghiệm và có một tinh thần mạnh mẽ hơn, sẵn sàng vượt qua thử thách của các giải đấu lớn."

Trước mong muốn của cư dân mạng muốn phân tích lại ván cờ, Từ Ngân Xuyên cho biết anh cảm thấy "xấu hổ" khi xem xét lại ván cờ sau khi thua tại Giải vô địch thế giới, vì thất bại của kỳ thủ trẻ Trung Quốc thực sự là một nỗi xấu hổ đối với tuyển thủ trẻ này và là một lời cảnh tỉnh cho làng cờ tướng Trung Quốc.