Thắng đối thủ Trung Quốc, kỳ thủ Việt Nam vô địch cờ tướng thế giới

Doãn Thắng được đánh giá cao hơn trong trận chung kết, diễn ra ở Trung Quốc chiều nay.

Tuy nhiên, sau một số nước đi đầu, kỳ thủ người Trung Quốc lại mắc sai lầm. Kỳ thủ này để mất quân pháo, khiến thế trận trên bàn cờ của Doãn Thắng bị xáo trộn.

Sau khi có lợi thế này, Lại Lý Huynh điều quân khá tốt, anh dồn tướng của đối thủ vào thế bí. Ở thời điểm Lại Lý Huynh dồn tướng của Doãn Thắng vào thế chân tường, kỳ chủ của Việt Nam hơn đối thủ một quân mã, lại có quân xe và quân pháo ở vị trí dồn ép mạnh đối phương.

Cuối cùng, Doãn Thắng phải chịu thua, giúp cho Lại Lý Huynh có ngôi vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam.

Đây là lần đầu tiên một kỳ thủ Việt Nam giành ngôi vô địch nội dung này, sau 18 lần liên tục trước đó ngôi vô địch luôn thuộc về các kỳ thủ Trung Quốc. Nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam là nội dung quan trọng ở các giải vô địch cờ tướng.