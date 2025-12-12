Tranh cãi pickleball không cần sức mạnh, chỉ cần đánh thông minh

Pickleball là môn thể thao kết hợp giữa tennis và cầu lông. Với đặc thù tốc độ nhanh nhưng không gian sân nhỏ và luật cấm khu vực "bếp" (Kitchen), đã tạo ra một đấu trường chiến thuật độc đáo, nơi sức mạnh thuần túy không phải lúc nào cũng là yếu tố quyết định.

Pickleball đòi hỏi tính chiến thuật và tốc độ (Ảnh: Quyết Thắng).

Những người ủng hộ quan điểm "đánh thông minh" lập luận rằng, tính hiệu quả của cú đánh quan trọng hơn uy lực của nó. Thay vì cố gắng kết thúc bằng cú Smash mạnh mẽ, người chơi có thể sử dụng cú Dink để kiểm soát nhịp độ, buộc đối thủ phải phạm sai lầm.

Trong pickleball, người chơi thắng điểm nhờ khả năng điều hướng bóng vào các khoảng trống, thay đổi tốc độ và độ xoáy để gây khó khăn cho đối thủ, đặc biệt là khi cả hai bên đều tiến sát khu vực "bếp".

Hầu hết các tình huống dứt điểm mạnh đều tiềm ẩn rủi ro đánh hỏng hoặc tạo cơ hội cho đối thủ phản công. Do đó, việc duy trì bóng trong cuộc và chờ đợi thời điểm quyết định là chìa khóa để giành chiến thắng.

Tuy nhiên, quan điểm đối lập cho rằng sức mạnh vẫn là một lợi thế không thể phủ nhận, đặc biệt khi được kết hợp với kỹ thuật. Đánh bóng mạnh giúp các tay vợt tận dụng triệt để những quả bóng bổng bằng cú Smash uy lực, hoặc tạo ra những pha bóng tốc độ cao để phá vỡ thế phòng thủ của đối phương.

Những cú giao bóng hoặc cú Drive mạnh có thể làm đối thủ lúng túng, buộc họ phải trả bóng yếu, tạo điều kiện cho đồng đội kết thúc pha bóng.

Ở cấp độ chuyên nghiệp như PPA Tour, nơi các vận động viên sở hữu kỹ năng toàn diện, pickleball biến thành một cuộc chiến của sức mạnh và tốc độ.

Những VĐV chuyên nghiệp thường sử dụng những cú đánh mạnh (Ảnh: Getty).

Các tay vợt hàng đầu thế giới như Ben Johns hay Anna Leigh Waters thường xuyên sử dụng những cú Drive mạnh và nhanh từ cuối sân hoặc những cú Smash tốc độ cao ngay khi có cơ hội. Sức mạnh này không chỉ để kết thúc pha bóng mà còn để áp đặt và phá vỡ đội hình phòng ngự của đối thủ.

Các pha dink nhẹ nhàng, chậm rãi không được duy trì quá lâu. Thay vào đó, nó được sử dụng như một chiến thuật tạm thời để tạo ra cơ hội tấn công. Mục đích của cú dink là ép đối thủ mắc lỗi kỹ thuật, trả bóng hơi bổng, và ngay lập tức, cú đánh uy lực sẽ được tung ra để trừng phạt.

Sự thông minh của VĐV chuyên nghiệp được thể hiện qua khả năng đọc trận đấu, nhận biết ngay lập tức điểm yếu hoặc sự mất cân bằng của đối thủ. Khi phát hiện sơ hở, các tay vợt lập tức chuyển từ những cú dink nhẹ nhàng sang những cú Drive hoặc Smash tốc độ cao, kết thúc pha bóng dứt khoát.

Pickleball chuyên nghiệp là sự tổng hòa của cả hai yếu tố. Tuy nhiên, sức mạnh, tốc độ và khả năng tấn công chủ động là nền tảng thể lực bắt buộc. Trí tuệ chỉ đóng vai trò là người điều khiển và người ra quyết định thời điểm chính xác để tung ra sức mạnh đó.