Mỹ: Lũ lụt nghiêm trọng, bang Washington ban hành lệnh sơ tán 100.000 dân

Những ngôi nhà trong khu vực bị ngập lụt ở khu vực sông Snohomish (Ảnh: Reuters).

Ông Eric Fritch đã khảo sát trang trại rộng khoảng 53,4ha của mình ở phía tây bang Washington vào ngày 11/12 theo cách duy nhất có thể: bằng thuyền.

Khi các con sông trong vùng dâng lên mức lịch sử trong tuần này và chính quyền ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp cho ông Fritch cùng hơn 100.000 người dân khác, sông Snohomish, chảy ngang qua trang trại của ông, đã nhấn chìm đồng ruộng và hàng rào, cùng máy kéo và các thiết bị khác, dù ông đã cố gắng di chuyển chúng lên chỗ cao hơn.

Ông dành chỗ cao nhất trên trang trại cho 60 con bò, nhưng không chắc chúng có an toàn hay không. Ông nói: “Chúng vẫn còn khoảng 0,3-0,6m đất khô, bây giờ chỉ còn chờ xem chuyện gì xảy ra trong 1-2 ngày tới”.

Đó là tình hình chung ở phía tây bang Washington, nơi nhiều ngày mưa lớn đã làm nước dâng ở nhiều sông và nhánh sông. Lãnh đạo ở thung lũng Skagit, nằm khoảng nửa đường giữa Seattle và biên giới Canada, đã ra lệnh sơ tán tất cả những người sống trong vùng có nguy cơ ngập cao.

Lũ lụt nghiêm trọng, bang Washington ban hành lệnh sơ tán gấp 100.000 dân (Video: AP).

“Bạn có thể đứng ở trung tâm thành phố và nhìn thấy cả những cây thông Douglas và cây dương trôi theo dòng sông, như một đoàn tàu hàng. Nó giống như một chiếc máy ép khổng lồ", ông James Eichner, người đã tìm chỗ đất cao hơn ở thành phố Monroe, nói.

Giới chức đặc biệt lo ngại về hai con sông Skagit và Snohomish, và dự báo mực nước sẽ lên tới đỉnh kỷ lục vào ngày 12/12.

“Đây là một tình huống rất, rất nghiêm trọng. Nếu bạn nhận được lệnh sơ tán, xin hãy sơ tán ngay", Thống đốc bang Washington Bob Ferguson phát biểu trong cuộc họp báo buổi chiều.

Lượng mưa lớn lần này là hậu quả của một dải hơi ẩm hẹp trên bầu khí quyển rất mạnh, hút hơi ẩm từ vùng biển ấm và đưa vào toàn bộ khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Hiện tượng này cũng đã gây ngập lụt ở British Columbia (Canada), nơi một số đoạn đường cao tốc phải đóng cửa vào tối 10/12.

Tác động của hệ thống còn lan tới tận miền Đông nước Mỹ, nơi hơi ẩm trong tầng khí quyển trên cao đang làm tăng khả năng xuất hiện mưa tuyết nặng trong tuần này.

Hệ quả nặng nhất của lũ đang đe dọa các cộng đồng ở hoặc gần Vịnh Puget. Giới chức quận Skagit đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc và ngay lập tức cho vùng có nguy cơ ngập cao và kêu gọi cư dân: “Đừng chần chừ”.