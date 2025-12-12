Bổ Phế Nam Hà: 65 năm bền bỉ chăm sóc sức khỏe người Việt

Những thìa siro thảo dược dịu ấm từ thời xưa

Ra đời năm 1960, Bổ Phế Nam Hà sớm trở thành một sản phẩm quen thuộc trong tủ thuốc của nhiều gia đình Việt như điểm tựa bình dị và quen thuộc.

Khi điều kiện thuốc men còn khan hiếm, chai siro thảo dược được mẹ và bà chắt chiu từng thìa nhỏ để xoa dịu cơn ho, giúp trẻ nhỏ và người lớn cảm thấy dễ chịu hơn.

Hương vị từ cam thảo, tỳ bà diệp, bách bộ… không chỉ giúp làm dịu cơn ho mà theo thời gian còn trở thành ký ức thân thuộc của nhiều thế hệ, gắn với sự chăm sóc chu đáo trong những giai đoạn đời sống còn nhiều thiếu thốn.

Hơn nửa thế kỷ sau, Bổ phế Nam Hà vẫn bền bỉ, nhất là trong giai đoạn Covid-19, mối lo về sức khỏe hô hấp của các gia đình tăng lên rõ rệt.

Nhiều gia đình lựa chọn sử dụng lại sản phẩm đã gắn bó qua nhiều năm. Sản phẩm mang đến cảm giác quen thuộc và tin cậy khi đồng hành nâng cao sức khỏe hô hấp.

Bổ Phế Nam Hà như một điểm tựa quen thuộc với nhiều người (Ảnh: Dược Nam Hà).

Hình ảnh chai Bổ Phế Nam Hà quen thuộc xuất hiện trở lại trong nhiều gia đình, đồng hành trong việc làm dịu các cơn ho và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hô hấp trong giai đoạn dịch bệnh. Sản phẩm tiếp tục được nhiều người tin dùng như một lựa chọn phù hợp cho người lớn và trẻ nhỏ.

65 năm tiên phong đổi mới, tôn vinh giá trị y học cổ truyền

Hành trình 65 năm thương hiệu Bổ Phế Nam Hà (Ảnh: Dược Nam Hà).

Hành trình 65 năm giúp Bổ phế Nam Hà trở thành một trong những thương hiệu thuốc ho bổ phế lâu đời nhất Việt Nam. Điều tạo nên sự bền bỉ ấy không chỉ là kinh nghiệm bào chế cổ truyền mà còn là nỗ lực đổi mới liên tục.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm bào chế được tích lũy hơn 6 thập kỷ, nền tảng từ các bài thuốc cổ truyền và quy trình sản xuất hiện đại đã góp phần tạo nên đặc trưng riêng của Bổ Phế Nam Hà - một trong những thương hiệu bổ phế lâu đời tại Việt Nam. Nhờ duy trì ổn định chất lượng và không ngừng cải tiến, sản phẩm đã nhiều năm liền được ghi nhận trong chương trình Thương hiệu Quốc gia, trở thành một đại diện uy tín của ngành dược Việt Nam và tiếp tục được người tiêu dùng tin chọn trong chăm sóc sức khỏe hô hấp.

Bổ Phế Nam Hà đã chủ động nghiên cứu và lựa chọn sử dụng bao bì chai thủy tinh cho sản phẩm siro Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ. Việc áp dụng chất liệu này giúp đảm bảo độ ổn định của sản phẩm và bảo vệ tốt hơn các thành phần thảo dược trong quá trình bảo quản và sử dụng. Đây cũng là một trong những nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất ngày càng cao của ngành dược.

Lắng nghe nhu cầu của người dùng trong nhịp sống hiện đại, bên cạnh siro và viên ngậm truyền thống, Bổ Phế Nam Hà đã phát triển thêm nhiều sản phẩm mới phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau.

Trong đó, siro thuốc ho Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ không đường là lựa chọn phù hợp cho người ăn kiêng, người bệnh tiểu đường cũng như phụ nữ mang thai và cho con bú. Bên cạnh đó, TPBVSK xịt họng Bổ Phế Nam Hà trẻ em với dạng xịt tiện lợi, có thể sử dụng cho trẻ từ 6 tháng tuổi, giúp việc chăm sóc họng hằng ngày trở nên thuận tiện hơn.

Vị ngọt mới của ký ức - kẹo bổ phế

Ký ức tuổi thơ được tái hiện trong viên kẹo nhỏ luôn mang theo bên mình (Ảnh: Dược Nam Hà).

Năm 2024-2025, Bổ Phế Nam Hà giới thiệu viên ngậm Bổ phế Nam Hà Candy, hay còn gọi là “kẹo bổ phế” có hương vị quen thuộc với hình thức hiện đại, tiện lợi hơn. Viên kẹo nhỏ gọn giữ trọn vị thảo dược the mát, gợi nhớ trải nghiệm quen thuộc từ sản phẩm siro truyền thống mà nhiều người đã sử dụng.

Sản phẩm có hai lựa chọn gồm phiên bản có đường và không đường, phù hợp với nhiều nhóm người dùng, bao gồm cả những người ăn kiêng hoặc người tiểu đường.

Trải qua 65 năm phát triển, Bổ Phế Nam Hà đã trở thành thương hiệu quen thuộc với nhiều gia đình Việt trong hỗ trợ chăm sóc, nâng cao sức khỏe hô hấp. Hành trình này được xây dựng từ sự ổn định về chất lượng, sự đổi mới trong sản phẩm và khả năng thích ứng với nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Các sản phẩm Bổ phế Nam Hà hiện có tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Thông tin chi tiết tại: bophenamha.vn