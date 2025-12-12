Tổng thống Putin lên tiếng giữa căng thẳng Mỹ - Venezuela

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: EPA).

Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm hôm 11/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa Moscow và Caracas.

Tổng thống Putin đã “bày tỏ tình đoàn kết với người dân Venezuela và tái khẳng định sự ủng hộ đối với quyết tâm của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia trước sức ép từ bên ngoài”.

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết của họ đối với hiệp ước đối tác chiến lược mà 2 nước đã ký vào tháng 5.

Chính phủ Venezuela cho biết 2 nhà lãnh đạo xác nhận “tính chất chiến lược, mạnh mẽ và đang phát triển của quan hệ song phương”, và nhấn mạnh nhà lãnh đạo Nga ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Maduro nhằm “củng cố hòa bình, ổn định chính trị và phát triển kinh tế”.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela leo thang căng thẳng gần đây.

Đầu tháng này, Mỹ đã thu giữ một tàu chở dầu rời cảng của Venezuela vào. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi nói rằng con tàu trước đó đã bị trừng phạt vì cáo buộc vận chuyển dầu từ Iran.

Trong khi đó, Venezuela chỉ trích động thái tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực. Mỹ đã điều một hạm đội hải quân tới Caribe và từ tháng 9 đến nay đã tấn công hơn 20 tàu bị cáo buộc buôn ma túy trên vùng biển quốc tế.

Mỹ được cho là đang chuẩn bị chặn thêm các tàu chở dầu của Venezuela như một phần của chiến dịch gây sức ép lên chính quyền Tổng thống Maduro.

Tổng thống Maduro cam kết bảo vệ đất nước. Ông gọi các hành động của Washington là “chủ nghĩa thực dân” và cảnh báo không được phát động “một cuộc chiến điên rồ” trong khu vực.