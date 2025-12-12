Vỉa hè trung tâm TPHCM "khoác áo mới” trước Tết Bính Ngọ 2026

Theo Sở Xây dựng TPHCM, nhiều tuyến vỉa hè tại khu vực trung tâm đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng. Do đó, việc cải tạo, thay mới gạch và nâng cấp vỉa hè là hết sức cần thiết để cải thiện diện mạo đô thị và đảm bảo an toàn giao thông cho người đi bộ.

Ghi nhận tại đường Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành), Công viên 23/9, công nhân đang khẩn trương tháo dỡ lớp gạch vỉa hè cũ, chuẩn bị cho công tác lát mới nhằm nâng cấp không gian đô thị, tạo cảnh quan sạch đẹp.

Tương tự, khu vực đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) cũng đang được gấp rút thi công để hoàn thiện vỉa hè trước Tết Bính Ngọ.

Ngoài ra, tại khu vực Bưu điện TPHCM, nhiều công nhân cũng đang khẩn trương thi công để hoàn thành các công đoạn cuối cùng.

Trước khi bắt đầu cải tạo, nhà thầu đã tiến hành kiểm tra và lên kế hoạch thi công chi tiết, đảm bảo tiến độ và chất lượng cho công tác chỉnh trang vỉa hè trên các tuyến phố.

Công nhân được huy động tối đa trên các công trường, làm việc liên tục để tháo dỡ vỉa hè cũ và thi công vỉa hè mới. Việc chỉnh trang được kỳ vọng sẽ tăng sự an toàn cho người đi bộ và cải thiện mỹ quan đô thị.

Với tổng kinh phí hơn 442 tỷ đồng, công tác chỉnh trang vỉa hè trên 91 tuyến đường dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025.

Đặc biệt, trong năm 2026, các đơn vị tiếp tục rà soát và thực hiện các công trình chuyển tiếp để đảm bảo đồng bộ và chất lượng cho hệ thống vỉa hè của thành phố.

Công tác tháo dỡ vỉa hè diễn ra rầm rộ tại khắp tuyến đường ở TPHCM.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại đường Võ Văn Tần (phường Xuân Hoà), nhiều công nhân đang khẩn trương phá dỡ vỉa hè cũ để làm mới, cải thiện không gian đi bộ.

Mặc dù việc cải tạo vỉa hè tạm thời ảnh hưởng đến lối đi, nhưng quá trình thi công sẽ được triển khai nhanh chóng, giúp người dân có không gian đi bộ an toàn và thuận tiện hơn trong thời gian sớm nhất.

"Việc chỉnh trang vỉa hè rất quan trọng, đặc biệt vào dịp Tết. Nó không chỉ giúp không gian trở nên sạch đẹp, dễ đi lại mà còn tạo ấn tượng tốt với du khách quốc tế như chúng tôi", một du khách nước ngoài chia sẻ.

Việc chỉnh trang vỉa hè nhằm đảm bảo an toàn cho người đi bộ, đồng thời giúp thành phố chuẩn bị đón một lượng lớn du khách trong dịp Tết Bính Ngọ.

Với tiến độ thi công nhanh chóng và sự đồng lòng từ các cơ quan chức năng, TPHCM đang từng bước thay đổi diện mạo, hướng tới một thành phố hiện đại, văn minh và tiện nghi cho tất cả mọi người.