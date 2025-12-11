Nguyễn Thùy Linh thua đối thủ 19 tuổi tại SEA Games 33

Ở trận đấu thuộc vòng 1/8 nội dung đơn nữ môn cầu lông, diễn ra trưa nay (11/12), Nguyễn Thùy Linh với tư cách hạt giống số 4, được đánh giá cao hơn so với Amartya Pratiwi (hạng 82 thế giới).

Thùy Linh dừng bước ở vòng 1/8 nội dung đơn nữ (Ảnh: Tuấn Bảo).

Thùy Linh mắc nhiều lỗi trong set đầu tiên, khiến cho có lúc cô bị đối thủ dẫn trước đến 9-15. Dù vậy, bằng kinh nghiệm dày dặn, tay vợt nữ số một Việt Nam ghi một loạt điểm sau đó, để kết thúc set một với tỷ số 21-16.

Sang set hai, một lần nữa Thùy Linh lại khởi đầu không tốt. Amartya Pratiwi liên tục dẫn điểm, có lúc chạm đến mốc 20-17.

Bằng nỗ lực và kinh nghiệm, Thùy Linh san bằng cách biệt 20-20. Nhưng sau đó, tay vợt trẻ người Indonesia ghi hai điểm quyết định của set này, thắng 22-20, san bằng tỷ số 1-1 sau hai set đấu.

Sang set thứ 3, set quyết định, Amartya Pratiwi thắng nhanh với tỷ số 21-14, chung cuộc tay vợt trẻ người Indonesia thắng 2-1 (16-21, 22-20 và 21-14).

Ở nội dung đơn nam, niềm hy vọng khác của cầu lông Việt Nam tại SEA Games 33 là Đức Phát thua Zaki Ubaidillah (Indonesia), với tỷ số 1-2.