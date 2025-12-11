Nguyễn Thùy Linh thua đối thủ 19 tuổi tại SEA Games 33
(Dân trí) - Tay vợt nữ số một Việt Nam trong môn cầu lông Nguyễn Thùy Linh thua vận động viên (VĐV) mới 19 tuổi Amartya Pratiwi (Indonesia), ở nội dung đơn nữ tại SEA Games 33.
Ở trận đấu thuộc vòng 1/8 nội dung đơn nữ môn cầu lông, diễn ra trưa nay (11/12), Nguyễn Thùy Linh với tư cách hạt giống số 4, được đánh giá cao hơn so với Amartya Pratiwi (hạng 82 thế giới).
Thùy Linh mắc nhiều lỗi trong set đầu tiên, khiến cho có lúc cô bị đối thủ dẫn trước đến 9-15. Dù vậy, bằng kinh nghiệm dày dặn, tay vợt nữ số một Việt Nam ghi một loạt điểm sau đó, để kết thúc set một với tỷ số 21-16.
Sang set hai, một lần nữa Thùy Linh lại khởi đầu không tốt. Amartya Pratiwi liên tục dẫn điểm, có lúc chạm đến mốc 20-17.
Bằng nỗ lực và kinh nghiệm, Thùy Linh san bằng cách biệt 20-20. Nhưng sau đó, tay vợt trẻ người Indonesia ghi hai điểm quyết định của set này, thắng 22-20, san bằng tỷ số 1-1 sau hai set đấu.
Sang set thứ 3, set quyết định, Amartya Pratiwi thắng nhanh với tỷ số 21-14, chung cuộc tay vợt trẻ người Indonesia thắng 2-1 (16-21, 22-20 và 21-14).
Ở nội dung đơn nam, niềm hy vọng khác của cầu lông Việt Nam tại SEA Games 33 là Đức Phát thua Zaki Ubaidillah (Indonesia), với tỷ số 1-2.