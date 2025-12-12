Đau đầu dữ dội, bất thường: Có thể là tín hiệu xuất huyết não nguy hiểm

Đau đầu dữ dội và tình huống xuất huyết não nguy hiểm

Bà T.T.Y (66 tuổi, Hà Nội) bất ngờ có cơn đau đầu dữ dội, buồn nôn, khó nói chuyện, đi đứng xiêu vẹo dù không bị ngã hay va chạm vùng đầu. Trước thời điểm cơn đau ập đến, bà chỉ cảm thấy hơi nặng đầu sau khi ngủ dậy nên chủ quan không đi khám.

Đến khi thấy sự thay đổi bất thường, gia đình mới đưa bà đến BVĐK Hồng Ngọc. Tại đây, qua khai thác nhanh cùng với các dấu hiệu điển hình, bác sĩ nghi ngờ xuất huyết màng não và nhanh chóng kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp.

BS.CKII Nguyễn Đức Mạnh - Trưởng khoa Nội Tổng Hợp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh nhận định: “Đau đầu cấp có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của nhiều tình trạng nguy hiểm, trong đó có xuất huyết não. Vì vậy, người bệnh và gia đình cần nhận biết được những dấu hiệu bất thường để đưa đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời".

Cũng theo bác sĩ Mạnh, người bệnh cần thận trọng khi bị đau đầu đột ngột, cơn đau tăng dữ dội, kèm các dấu hiệu như khó nói, méo miệng, yếu tay chân (gợi ý đột quỵ); buồn nôn, nôn nhiều, sốt và cứng gáy (nghi viêm màng não); đau đầu kèm nhìn mờ, nhìn đôi hoặc đau nhức vùng mắt (liên quan glôcôm cấp); hoặc đau đầu đồng thời với tăng huyết áp đột ngột. Đây đều là những cảnh báo quan trọng cần được xử trí càng sớm càng tốt.

Đau đầu dữ dội có thể là dấu hiệu cảnh báo xuất huyết não (Ảnh minh họa: Freepik).

Nguyên nhân đau đầu dữ dội khi xuất huyết não và hướng xử trí

Xuất huyết não là xảy ra khi một mạch máu trong não bị vỡ, khiến máu chảy vào và gây chèn ép mô não xung quanh. Lúc đó, áp lực trong hộp sọ tăng lên, làm tổn thương tế bào thần kinh và có thể để lại di chứng nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng.

Khi máu tràn vào mô não, não thất hoặc khoang dưới nhện, áp lực nội sọ tăng đột ngột và kích thích các dây thần kinh của màng não, tạo ra cơn đau đầu dữ dội lan khắp đầu - thường được mô tả là “đau như búa bổ”. Ngoài ra, người bệnh còn xuất hiện nhiều dấu hiệu thần kinh như méo mặt, nhìn mờ hoặc nhìn đôi, yếu liệt một bên cơ thể, buồn nôn, nôn, thậm chí bất tỉnh hoặc co giật.

Xuất huyết não gây tổn thương và tạo áp lực lên não (Ảnh: Freepik).

Nếu không được cấp cứu kịp thời, xuất huyết não có thể gây ra hàng loạt hậu quả nghiêm trọng như liệt, suy giảm thị lực, rối loạn ngôn ngữ, rối loạn cảm xúc, giảm trí nhớ hoặc giảm khả năng nhận thức. Nguy cơ tử vong cũng rất cao nếu vùng chảy máu lan rộng.

Bên cạnh đó, các biến chứng như phù não, tổn thương trung khu hô hấp - tuần hoàn hoặc tắc nghẽn đường thở có thể làm tình trạng nguy cấp hơn.

Bác sĩ Mạnh nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ xuất huyết não là phải hành động ngay. Mỗi phút trôi qua đều có thể khiến nhiều tế bào não bị tổn thương không thể phục hồi. Do đó, người bệnh cần được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt để có cơ hội cứu sống và giảm tối đa di chứng".

Cũng theo bác sĩ, khi có các dấu hiệu điển hình của xuất huyết não, mỗi người có thể thực hiện các bước sơ cứu như sau: đặt bệnh nhân nằm nghiêng, nới lỏng quần áo, giữ ấm cơ thể kết hợp đo huyết áp tại chỗ để có hướng xử trí phù hợp. Ngoài ra chú ý không được cho bệnh nhân ăn, uống, hoặc dùng bất cứ loại thuốc nào. Trong quá trình chờ xe cấp cứu, cần thực hiện hô hấp nhân tạo hoặc ép tim ngoài lồng ngực nếu như bệnh nhân bị ngừng thở, ngừng tim giữa chừng.

Chủ động kiểm soát nguy cơ phòng ngừa xuất huyết não

Bác sĩ Mạnh cho biết xuất huyết não có thể phòng được nếu người dân kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ từ sớm. Điều quan trọng nhất là giữ huyết áp trong ngưỡng an toàn, phòng ngừa và điều trị ổn định các bệnh lý tim mạch, tiểu đường, rối loạn mỡ máu...

Bên cạnh đó, cần có lối sống lành mạnh với chế độ ăn ít muối, hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá và duy trì vận động mỗi ngày sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ.

Với những người từng bị xuất huyết não, bác sĩ nhấn mạnh việc theo dõi huyết áp, kiểm soát bệnh nền và tái khám định kỳ tại chuyên khoa thần kinh và tim mạch là yêu cầu bắt buộc. Người bệnh tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc chống đông hoặc thuốc kháng kết tập tiểu cầu khi chưa có chỉ định, bởi những loại thuốc này có thể làm tăng nguy cơ chảy máu trở lại, xuất huyết não sẽ tái phát.

BS.CKII Nguyễn Đức Mạnh khám chức năng cho người bệnh đột quỵ (Ảnh: BVCC).

Không phải cơn đau đầu nào cũng nguy hiểm, nhưng các cơn đau đầu dữ dội, xuất hiện đột ngột và khác thường cần được xem là dấu hiệu cảnh báo nên theo dõi sát sao, thận trọng. "Trong những tình huống này, từng phút trôi qua đều rất có giá trị, nếu đưa người bệnh đến bệnh viện càng sớm thì khả năng cứu sống và hồi phục càng cao", bác sĩ Mạnh bày tỏ.