Tay vợt Thùy Linh bức xúc vì bị trọng tài xử ép ở SEA Games 33

Trong trận tứ kết nội dung đồng đội nữ ở môn cầu lông, tay vợt Nguyễn Thùy Linh đối đầu với Karupathevan Letshanaa của Malaysia. Đây là trận đấu rất khó khăn của tay vợt Việt Nam.

Tình huống Thùy Linh đánh cầu trong sân nhưng trọng tài lại xử ra ngoài (Ảnh chụp màn hình).

Ở set đầu tiên, Thùy Linh đã thất bại với tỷ số 15-21. Sang set 2, tay vợt của Việt Nam đã vượt lên giành chiến thắng 21-10. Set 3 diễn ra rất căng thẳng. Karupathevan Letshanaa đã có cơ hội kết thúc trận đấu khi có match-point (điểm có thể kết thúc trận đấu) nhưng Thùy Linh vẫn thi đấu bình tĩnh và xuất sắc vượt lên giành chiến thắng 23-21.

Chung cuộc, Thùy Linh đã giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ tới từ Malaysia. Đây không chỉ là trận đấu khó khăn của tay vợt sinh năm 1997 về mặt chuyên môn, mà còn về những quyết định không chính xác từ trọng tài.

Trả lời phỏng vấn sau trận, Thùy Linh thừa nhận rất bức xúc khi có ba pha cầu gây tranh cãi, mà trọng tài đã xử lý thiên vị với tay vợt Malaysia. Việc không có quyền challenge (yêu cầu trọng tài xem lại bằng công nghệ) khiến cho Thùy Linh không thể yêu cầu xem lại video và buộc phải chấp nhận phán quyết.

Thùy Linh phàn nàn với quyết địn của trọng tài (Ảnh chụp màn hình).

Cô chia sẻ: “Tôi rất ức chế khi ở thời điểm bám đuổi từng điểm với vận động viên Malaysia, trọng tài lại đưa ra những quyết định không chính xác. Nếu có quyền challenge thì tôi sẽ sử dụng. Có hai tình huống đối thủ đánh cầu ra ngoài rất nhiều nhưng trọng tài lại quyết định trong sân. Trong tình huống khác, tôi không chắc cú đánh của mình trong sân hay ngoài sân, nhưng trọng tài lại quyết định cầu ra ngoài. Tôi nghĩ rằng trọng tài hơi thiên vị cho đối thủ”.

Nói về thời điểm vượt qua khó khăn, Thùy Linh cho biết: “Những lúc điểm số cân bằng, tôi phải giữ cho mình không bị mất tập trung. Ở set ba, tôi cố gắng giữ bình tĩnh vì khi đứng ở phần sân không bị gió, tôi có thể tự tin tấn công”.

Thùy Linh cũng cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ: “Tôi luôn biết ơn những người đã đồng hành suốt thời gian qua, kể cả khi tôi gặp chấn thương. Đó là động lực rất lớn để tôi tiếp tục thi đấu”.

Mặc dù Thùy Linh đã chiến thắng nhưng đội tuyển cầu lông nữ Việt Nam vẫn bị loại ở vòng tứ kết nội dung đồng đội ở SEA Games khi thất bại 1-3 trước Malaysia. Sau nội dung này, Thùy Linh sẽ tranh tài ở nội dung đơn nữ.