Bắt giữ nghi phạm dùng súng bắn tử vong người phụ nữ ở Đồng Nai

Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, ngụ phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Nghi phạm Nguyễn Văn Dương (Ảnh: CAĐN).

Theo cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn với bà T.T.X.T. (53 tuổi, ngụ phường An Lộc) từ trước, Nguyễn Văn Dương nảy sinh ý định giết hại bà T.. Khoảng tháng 8/2024, Dương lên mạng xã hội đặt mua súng và đạn để thực hiện hành vi.

Khuya 6/12, Nguyễn Văn Dương dùng súng bắn bể cửa kính nhà bà T., khi nạn nhân ra mở cửa thì bị Dương bắn trúng cổ. Mặc dù được thân nhân và người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, bà T. đã tử vong sau 5 ngày do vết thương quá nặng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường An Lộc, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 khám nghiệm hiện trường, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm và tập trung lực lượng truy xét và bắt nghi phạm.

Khẩu súng Nguyễn Văn Dương dùng gây án (Ảnh: CAĐN).

Tại nhà của Dương, cơ quan điều tra thu giữ 1 khẩu súng hơi nén bắn đạn chì bên trong băng đạn còn 5 viên; trong nhà có 592 viên đạn chì và nhiều vật chứng khác liên quan đến vụ án. Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra vụ án.