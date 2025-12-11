U22 Việt Nam hạ gục U22 Malaysia, hiên ngang tiến vào bán kết SEA Games 33

U22 Việt Nam bước vào trận đấu gặp U22 Malaysia với sự chủ động cao, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chủ động đẩy cao đội hình tấn công, buộc đối thủ phải phòng thủ. Phút 11, Đình Bắc tạt bóng chính xác để Hiểu Minh bật cao đánh đầu tung lưới U22 Malaysia mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng mở tỷ số sớm cổ vũ mạnh tinh thần cho các cầu thủ, U22 Việt Nam chơi thanh thoát và Đình Bắc tiếp tục chứng tỏ vai trò đầu tàu khi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Phút 22, Đình Bắc đột phá để hút hậu vệ và thủ môn của U22 Malaysia, sau đó anh chuyền bóng cho Minh Phúc nâng tỷ số lên 2-0.

Minh Phúc và Đình Bắc ăn mừng bàn thắng của U22 Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Dẫn trước 2 bàn chỉ sau nửa đầu hiệp một, U22 Việt Nam cảm nhận được chiến thắng nên chơi rất thoải mái. U22 Malaysia không có cơ hội nào đáng kể trong hiệp một, đội bóng này tập trung phòng thủ và có chút may mắn khi bước vào giờ nghỉ với chỉ hai bàn thua.

Trong hiệp hai, U22 Việt Nam chọn lùi lại chơi phòng thủ, vừa bảo vệ tỷ số, vừa giữ sức. Tuy nhiên, U22 Malaysia cũng không thể áp đặt được thế trận, các đợt tấn công của đội bóng này thường bị bẻ gãy từ sớm, không thể tới gần khung thành của Trung Kiên.

Nửa cuối hiệp hai, HLV Kim Sang Sik đã chủ động thay người, nhằm giữ chân các trụ cột cho vòng bán kết. U22 Việt Nam vẫn chơi tốt hơn trong khoảng thời gian còn lại, nhưng không thực sự quyết liệt trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng. Do vậy, tỷ số trận đấu dừng lại ở 2-0. U22 Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng B, trong khi đó U22 Malaysia sẽ chờ kết quả trận đấu các trận đấu ở bảng đấu khác để xem đi tiếp hay bị loại.

U22 Malaysia còn 20 cầu thủ, quyết không "dựng xe buýt" trước U22 Việt Nam

“Chúng tôi luôn đặt mục tiêu giành chiến thắng và lấy trọn 3 điểm. Tối thiểu, chúng tôi không được phép thua, chỉ cần không thua là đủ để vào bán kết. Chúng tôi đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này”, HLV Nafuzi Zain chia sẻ tại Bangkok.

Nhận định về đối thủ, ông Nafuzi thừa nhận U22 Việt Nam là một thử thách lớn: “Việt Nam là một đội rất mạnh. Từ giải U23 Đông Nam Á 2025 cho đến nay, họ đã chứng tỏ được đẳng cấp. Chúng tôi biết họ vượt trội ở nhiều khía cạnh, nhưng điều quan trọng là chúng tôi thi đấu như thế nào và chuẩn bị ra sao”.

HLV Nafuzi tham dự SEA Games 33 với lực lượng thiếu ổn định (Ảnh: Arena Metro).

Malaysia dự kiến sẽ có những điều chỉnh chiến thuật so với trận gặp Lào. Dù hài lòng với màn trình diễn ở trận ra quân, HLV Nafuzi cho rằng U22 Việt Nam sẽ tạo ra một mức độ thử thách hoàn toàn khác.

Về tình hình nhân sự, tiền vệ cánh Haqimi Azim Rosli, người vừa trở về Kuala Lumpur do cha qua đời, khó có khả năng kịp thời trở lại đội. Tuy nhiên, Malaysia nhận tin vui khi tiền vệ Aliff Izwan Yuslan được CLB Selangor cho phép hội quân.

“Lào và Việt Nam là hai đối thủ rất khác nhau. Công tác chuẩn bị của chúng tôi cũng sẽ thay đổi. Chúng tôi có thể điều chỉnh lối chơi, và những cầu thủ chưa được ra sân có thể có cơ hội. Mọi thứ sẽ được đánh giá khi trận đấu đến gần”, ông Nafuzi cho biết.

HLV Kim Sang Sik bình thản nói về khả năng U22 Việt Nam đánh bại Malaysia

U22 Việt Nam sẽ chạm trán với U22 Malaysia vào 16h ngày mai (11/12). Trước giờ bóng lăn, HLV Kim Sang Sik nói: “Sau khi theo dõi trận đấu của U22 Malaysia và U22 Lào, tôi cho rằng Malaysia là đội bóng có nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi đầy mạnh mẽ”.

HLV Kim Sang Sik tự tin U22 Việt Nam sẽ đánh bại U22 Malaysia (Ảnh: VFF).

“Tuy nhiên, về phía U22 Việt Nam, với sự chuẩn bị tốt về thể lực và chiến thuật, sự chăm chỉ trên sân tập của các cầu thủ, tôi tin rằng chúng tôi sẽ giành được kết quả tốt nhất trong trận đấu ngày mai.

Tôi thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ rằng trận đấu ngày mai không đơn thuần chỉ là một trận vòng bảng. Tất cả mọi người hãy coi đây như một trận đấu loại trực tiếp. Một khi đã xác định tâm lý như vậy, chúng tôi cần một chiến thắng trước U22 Malaysia. Đánh bại U22 Malaysia là mục tiêu của chúng tôi”, HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Chuyên gia: “U22 Malaysia không phải là đối thủ của U22 Việt Nam”

Sau chiến thắng đậm 4-1 trước U22 Lào hôm 6/12, U22 Malaysia tạm dẫn đầu bảng B, nội dung bóng đá nam SEA Games 33. U22 Malaysia có cùng 3 điểm với U22 Việt Nam, nhưng họ xếp trên nhờ hơn chúng ta chỉ số phụ (4-1 so với 2-1).

Dù vậy, cựu Phó Chủ tịch VFF, Dương Vũ Lâm, chúng ta đủ sức đánh bại U22 Malaysia để giành ngôi đầu bảng B. Thử thách thực thụ của đoàn quân trong tay HLV Kim Sang Sik chỉ xuất hiện từ vòng bán kết.

Cựu PCT VFF, cựu trưởng đoàn U22 Dương Vũ Lâm (phải) tại giải châu Á năm 2018 (Ảnh: T.H).

Báo Malaysia nhận xét bất ngờ về cơ hội của đội nhà với U22 Việt Nam

Báo giới Malaysia vẫn tỏ ra khá bi quan về cơ hội của đội nhà. Tờ Majoriti bình luận: “Chiến thắng 4-1 trước U22 Lào giúp U22 Malaysia có cơ hội tiến thẳng vào vòng bán kết, qua đó nuôi hy vọng mang về tấm huy chương ở môn bóng đá nam SEA Games 33.

Tuy nhiên, thử thách thực sự đang chờ đợi đoàn quân của HLV Nafuzi Zain khi họ sẽ đối đầu U22 Việt Nam trong lượt trận cuối cùng bảng B.

Cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á luôn nhận được sự chờ đón lớn, đặc biệt ở cấp độ đội tuyển quốc gia do chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh cao. Ở cấp độ trẻ, màn so tài này cũng thu hút sự quan tâm khi người hâm mộ trong khu vực muốn đánh giá sự phát triển bóng đá của Malaysia và Việt Nam.

Nhìn lại những lần gặp nhau trước đây, U22 Việt Nam thường xuyên hạ gục U22 Malaysia, trong đó có chiến thắng tại SEA Games 32 ở Campuchia".