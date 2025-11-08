Tay vợt Thùy Linh vào chung kết lần thứ tư trong năm 2025

Trước trận đấu ngày 8/11, giới chuyên môn đánh giá đối thủ của Thùy Linh khá cao. Akechi đang đứng thứ 57 thế giới và từng nhiều lần vào chung kết các giải trong hệ thống World Tour.

Tuy nhiên, Thùy Linh đã không cho phép đối thủ người Nhật Bản có cơ hội tạo bất ngờ. Duy trì phong độ đỉnh cao suốt từ đầu giải, tay vợt số 1 Việt Nam, Nguyễn Thùy Linh nhập cuộc tự tin, trình diễn lối đánh biến hóa đầy khó lường và nhanh chóng phá sức đối thủ bằng chiến thuật thông minh.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh ở giải Korea Masters 2025 (Ảnh: Getty).

Thùy Linh liên tục điều cầu dọc dây chính xác, phông cầu ra sau đầu hoặc cắt chéo trên lưới, khiến đối thủ phải di chuyển liên tục. Chiến thuật hiệu quả này giúp cô nhanh chóng tạo ra khoảng cách an toàn, dẫn trước thuyết phục 6-3, rồi bứt phá lên 11-5 và 14-5.

Akechi đổi vợt, nhưng cũng không thể thay đổi thế trận, đành ngậm ngùi chấp nhận kết quả thua 11-21 trong ván một.

Sang ván hai, Thùy Linh khởi đầu thuận lợi khi dẫn 7-3. Dù bị đối thủ kéo tỷ số lên 14-14 nhưng tay vợt Phú Thọ đã thể hiện bản lĩnh thép. Thùy Linh không nao núng, ghi liền ba điểm để dẫn 17-14, tạo bước ngoặt và kết thúc set đấu kịch tính với tỷ số 21-17.

Chung cuộc tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã xuất sắc giành chiến thắng thuyết phục 2-0 (21-11, 21-17) trước Hina Akechi để giành vé vào chung kết Korea Masters 2025.

Chiến thắng ấn tượng này giúp Thùy Linh lập kỷ lục cá nhân khi đây là trận chung kết thứ tư của cô tại hệ thống giải BWF trong năm nay, sau các giải German Open, Canada Open và Vietnam Open. Tại chung kết vào ngày 9/11, Thùy Linh sẽ đối đầu với hạt giống số 1 Chiu Pin-chian.