CĐV Đông Nam Á ca ngợi chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam trước Myanmar

Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar 2-0

"Chúc mừng tuyển nữ Việt Nam! Các bạn thực sự xứng đáng với điều đó. Trong suốt cả giải đấu, chúng tôi đã thấy bạn đã làm việc chăm chỉ như thế nào và nỗ lực như thế nào", tài khoản Ivy Iris đến từ Thái Lan bình luận trên trang Asean Football sau chiến thắng với tỷ số 2-0 của tuyển nữ Việt Nam trước tuyển nữ Myanmar trên sân Chonburi (Thái Lan) diễn ra vào tối 11/12.

Sau thắng lợi đậm đà 7-0 ở trận ra quân, tuyển nữ Việt Nam bất ngờ để thua tuyển Philippines với tỷ số 0-1 và buộc phải giành chiến thắng trước tuyển nữ Myanmar ở lượt đấu cuối để giành vé vào vòng bán kết.

Niềm vui của tuyển nữ Việt Nam khi ghi bàn vào lưới tuyển nữ Myanmar (Ảnh: Mạnh Quân).

Mặc dù gặp không ít áp lực, nhưng đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã cho thấy bản lĩnh khi đối đầu với Myanmar - đội bóng trước đó từng đánh bại tuyển nữ Philippines - điều mà tuyển nữ Việt Nam đã không làm được.

Ngay phút thứ 9, tuyển nữ Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số khi Vạn Sự đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới thủ thành Myo Mya Mya Nyein. Tâm lý hưng phấn giúp đoàn quân của HLV Mai Đức Chung nhân đôi cách biệt chỉ 2 phút sau đó.

Từ nỗ lực tranh bóng của Hoàng Thị Loan, thủ môn Myanmar lỡ đà và để Bích Thùy dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, tuyển nữ Việt Nam còn có vài cơ hội nhưng Hải Yến, Ngọc Minh Chuyên đều tận dụng không thành công.

Chung cuộc tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-0 và sẽ đối đầu với tuyển nữ Indonesia ở vòng bán kết. Việc tránh được Thái Lan ở bán kết giúp tuyển nữ Việt Nam sáng cửa vào chung kết cũng như kỳ vọng giành ngôi vương tại SEA Games 2025.

Nhiều CĐV Đông Nam Á đã lên tiếng ca ngợi tuyển nữ Việt Nam khi cho rằng đoàn quân của HLV Mai Đức Chung là ứng viên sáng giá cho tấm HCV SEA Games năm nay.

"Chúc mừng tuyển nữ Việt Nam. Các bạn đã trở lại mạnh mẽ hơn khi đối đầu với Myanmar", tài khoản Ei Myat đến từ Myanmar thừa nhận chiến thắng xứng đáng của tuyển nữ Việt Nam.

"Tuyển nữ Myanmar thắng Philippines, Philippines thắng Việt Nam còn Việt Nam lại đánh bại Myanmar. Đây không phải là lần đầu tiên. Chúng ta có lý do để tin vào số phận", tài khoản Lucky Luke đến từ Singapore bình luận.

"Myanmar đánh bại Philippines nhưng bây giờ họ lại xách valy về nước", tài khoản GN Santos đến từ Philippines nhấn mạnh.

Huỳnh Như (áo đỏ) cùng các đồng đội sẽ tiến vào bán kết gặp đối thủ Indonesia (Ảnh: Mạnh Quân).

"Con gái Việt Nam xinh đẹp và đảm đang. Các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam đá rất hay. Tôi đánh giá cao điều đó. Trở lại mạnh mẽ hơn các cô gái Myanmar của chúng ta sau trận thua này nhé", tài khoản Aung Zin Thant đến từ Myanmar lên tiếng động viên đội nhà.

"Chúc mừng tuyển nữ Việt Nam. Các bạn là đội bóng xuất sắc nhất Đông Nam Á. Hi vọng Việt Nam giành HCV SEA Games. Sự thiếu hiệu quả của đội Myanmar đã dẫn đến họ bị loại khỏi vòng bảng đáng tiếc", tài khoản Wai Yan Htet cũng đến từ Myanmar nói thêm.

"Màn trình diễn rất thuyết phục. Tiếp tục khẳng định sức mạnh và hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở trận chung kết", tài khoản Moe Min đến từ Thái Lan tuyên bố.

"Tuyển nữ Việt Nam gặp Indonesia thì coi như đặt cả hai chân vào chung kết rồi", tài khoản Dương Tiến Sinh chốt lại.