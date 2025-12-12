Thị trường lao động ngành quan hệ công chúng giữa làn sóng công nghệ số

Bối cảnh và xu hướng nghề PR

Kỷ nguyên truyền thông số đang làm thay đổi sâu sắc cách con người tiếp nhận và lan tỏa thông tin, từ đó tác động trực tiếp đến chiến lược PR của doanh nghiệp cũng như cục diện toàn ngành quan hệ công chúng.

Quan hệ công chúng - Public Relations giúp doanh nghiệp tạo dựng hình ảnh thương hiệu (Ảnh: Pngtree).

Internet và mạng xã hội bùng nổ đã tạo nên bước ngoặt lớn. Theo Báo cáo Digital 2025 Vietnam (We Are Social & Meltwater), tính đến tháng 1/2025, Việt Nam có 76,2 triệu người dùng mạng xã hội (75,2% dân số), biến mạng xã hội trở thành kênh truyền thông chủ đạo nhưng cũng nhiều thách thức. Điều này buộc người làm PR phải kết hợp linh hoạt giữa nền tảng kỹ thuật số và kênh truyền thống để nâng cao hiệu quả truyền thông.

Cùng lúc, sự bùng nổ của công nghệ thông tin kéo theo nhiều xu hướng mới như livestream, video ngắn, thị trường nhà sáng tạo nội dung hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong truyền thông. Những người hoạt động trong lĩnh vực PR cần liên tục cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng và tư duy sáng tạo để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông số.

Nhu cầu thị trường lao động ngành quan hệ công chúng

RMIT ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, giúp sinh viên làm quen với các yêu cầu thực tiễn của nghề nghiệp (Ảnh: RMIT Việt Nam).

Cùng với sự mở rộng của truyền thông số, nhu cầu nhân lực trong ngành PR đang tăng mạnh và trở thành lựa chọn hấp dẫn của nhiều bạn trẻ nhờ nhu cầu tuyển dụng cao, thu nhập cạnh tranh và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Trong bối cảnh kinh tế cạnh tranh và thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, các doanh nghiệp ngày càng đề cao vai trò của PR trong quản trị hình ảnh thương hiệu, kết nối công chúng và xử lý khủng hoảng truyền thông. Nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngành PR vì thế cũng gia tăng. Theo báo cáo của JobsGO, số tin tuyển dụng ngành Truyền thông - PR - Quảng cáo trong quý I tăng 105,2% so với cùng kỳ năm trước.

Về thu nhập, theo khảo sát tại VietnamWorks, khoảng lương phổ biến cho chuyên viên PR là 20,9 - 24,4 triệu đồng/tháng, và có thể cao hơn với các vị trí giàu kinh nghiệm hoặc trong tập đoàn lớn. Về lộ trình nghề nghiệp, người làm trong lĩnh vực truyền thông có thể phát triển lên các vị trí quản lý như quản lý quan hệ khách hàng, quản lý thương hiệu hoặc giám đốc dịch vụ khách hàng.

Nhìn chung, cơ hội việc làm trong ngành PR đang tăng trưởng ổn định và đầy tiềm năng. Để nắm bắt cơ hội này, việc theo học một chương trình đào tạo gắn liền thực tiễn và cập nhật xu hướng truyền thông số sẽ giúp bạn sở hữu lợi thế cạnh tranh nổi bật trên thị trường lao động.

Nếu muốn tìm hiểu cụ thể hơn về các công việc trong lĩnh vực này, bạn có thể xem thêm tại bài viết Quan hệ công chúng ra làm gì.

Điểm khác biệt của đào tạo ngành PR tại RMIT

Sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại RMIT trao đổi với giảng viên trong giờ học (Ảnh: RMIT Việt Nam).

Nếu yêu thích lĩnh vực PR, sinh viên có thể tham khảo chương trình Cử nhân Truyền thông chuyên nghiệp tại RMIT Việt Nam. Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh trong 3 năm bởi đội ngũ giảng viên quốc tế có kinh nghiệm chuyên sâu cả về học thuật, nghiên cứu và thực tiễn. Theo bảng xếp hạng QS World University Rankings by Subject 2025, RMIT xếp hạng 6 tại Australia về truyền thông và truyền thông đa phương tiện.

Chương trình bao gồm ba chuyên ngành chính (Quảng cáo, Truyền thông số, Quan hệ công chúng) và năm chuyên ngành phụ. Sinh viên có thể linh hoạt kết hợp các chuyên ngành này để xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa, phù hợp với định hướng nghề nghiệp từ năm nhất.

Chương trình đào tạo nền tảng lý thuyết vững chắc và kỹ năng toàn diện, từ chiến lược truyền thông, sáng tạo nội dung đến quản lý các bên liên quan. Bên cạnh các kiến thức học thuật và bí quyết chuyên môn, sinh viên được rèn luyện và phát triển tư duy sáng tạo, ý thức xã hội và đa kỹ năng để có thể thích ứng cao với môi trường làm việc của ngành truyền thông chuyên nghiệp - lĩnh vực có bản chất thay đổi không ngừng.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, chương trình còn trang bị khả năng tư duy toàn cầu, giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn ngành truyền thông quốc tế, đồng thời vận dụng linh hoạt các kiến thức và xu hướng mới nhất vào thị trường Việt Nam.

RMIT cũng áp dụng phương pháp WIL (Work Integrated Learning - học tập kết hợp thực tiễn) trong giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả để sinh viên trau dồi kỹ năng nghề nghiệp ngay khi còn trên ghế nhà trường. Sinh viên có cơ hội tham gia các dự án thực tế, thực tập và xử lý tình huống truyền thông cùng doanh nghiệp.

Với mạng lưới hợp tác sâu rộng, RMIT mang đến cho sinh viên cơ hội gặp gỡ và làm việc cùng đại diện của các agency (đơn vị) hàng đầu như TBWA, GroupM, tổ chức phi chính phủ quốc tế như UNDP, UNICEF, hay tập đoàn đa quốc gia như Unilever.

Khám phá thêm các cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong lĩnh vực truyền thông tại bài viết Học truyền thông ra làm gì.

Thông tin liên hệ RMIT Việt Nam

Địa chỉ: 702 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, TPHCM

Website: https://www.rmit.edu.vn/vi

Fanpage: www.facebook.com/RMITsinhvientuonglai

Hotline: (+84) 28 3776 1369