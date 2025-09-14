Thua tay vợt Trung Quốc, Nguyễn Thùy Linh lỡ hẹn chức vô địch Vietnam Open

Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã không thể chạm tay vào tấm huy chương vàng tại giải đấu năm nay, sau khi để thua đối thủ Trung Quốc Cai Yanyan trong trận chung kết đầy kịch tính diễn ra chiều nay tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM).

Bước vào trận đấu với tư cách là tay vợt Việt Nam duy nhất lọt vào chung kết, Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới) được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trước Cai Yanyan (hạng 107 thế giới).

Tuy nhiên, thứ hạng không phản ánh hết đẳng cấp của tay vợt Trung Quốc, người từng vươn lên hạng 14 thế giới và sở hữu nhiều thành tích quốc tế ấn tượng.

Ngay từ set đầu tiên, Cai Yanyan đã thể hiện sự vượt trội với những pha xử lý cầu khéo léo, liên tục ghi điểm và tạo khoảng cách. Dù Thùy Linh đáp trả bằng những cú đập cầu uy lực, nhưng tay vợt Trung Quốc vẫn duy trì được lợi thế và giành chiến thắng 21-17.

Bước sang set 2, Thùy Linh thi đấu quyết liệt hơn, liên tục dồn ép và tạo ra những pha cầu khó, vươn lên dẫn điểm. Tuy nhiên, với bản lĩnh và kinh nghiệm, Cai Yanyan đã kịp thời vùng lên, gỡ hòa 18-18 và đưa set đấu vào loạt giằng co căng thẳng.

Những phút cuối set 2 chứng kiến màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở, khiến khán giả tại Nhà thi đấu Nguyễn Du liên tục vỡ òa cảm xúc. Thùy Linh đã xuất sắc cứu được 2 championship point, nhưng cuối cùng, Cai Yanyan vẫn giữ được sự tỉnh táo và giành chiến thắng 23-21, qua đó đăng quang ngôi vô địch.

Sau trận đấu, Thùy Linh thẳng thắn thừa nhận đẳng cấp của đối thủ: "Đối thủ của tôi đã chơi hay hơn, có thể là ở những thời khắc quyết định họ bản lĩnh hơn. Ở những giai đoạn cuối, bạn ấy đánh hỏng ít hơn tôi. Hầu hết những điểm số quyết định mà bạn ấy thắng được đều là do những lỗi đánh hỏng của tôi”.

Dù không thể giành vàng, Nguyễn Thùy Linh đã cống hiến một trận đấu đầy cảm xúc và thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường. Sau giải đấu này, cô sẽ tiếp tục hành trình chinh phục các giải đấu quốc tế, với điểm đến tiếp theo là giải Trung Quốc Masters 2025 từ ngày 16/9 đến 21/9.