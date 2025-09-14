Thùy Linh thua đáng tiếc ở chung kết giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025

Trận chung kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 diễn ra chiều nay (14/9), tại Nhà Thi đấu Nguyễn Du (TPHCM).

Nguyễn Thùy Linh thất bại ở trận chung kết nội dung đơn nữ, giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 (Ảnh; Đ.T).

Tay vợt số một Việt Nam là Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới) về lý thuyết được đánh giá cao hơn Cao Yanyan (hạng 107 thế giới). Đồng thời, Nguyễn Thùy Linh còn có ưu thế được thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, trên thực tế, Cai Yanyan rất giàu kinh nghiệm quốc tế. Tay vợt Trung Quốc từng xếp hạng 14 thế giới. Sở dĩ cô rớt hạng khá sâu thời gian vừa rồi, vì quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Trong trận chung kết chiều nay với Nguyễn Thùy Linh, Cai Yanyan thi đấu tốt hơn. Bằng những pha đánh cầu rất tốt, Cai Yanyan buộc tay vợt chủ nhà gặp khó khăn, trước khi Cai Yanyan thắng 21-17 ở ván một, dẫn trước 1-0.

Sang ván hai, Thùy Linh đầy cố gắng để ghi điểm và liên tục dẫn trước đối thủ. Nhưng Cai Yanyan vẫn kiên trì bám đuổi. Tay vợt người Trung Quốc gỡ hòa 18-18, trước khi ngược dòng thắng 23-21 ở ván thứ nhì.

Chung cuộc Cai Yanyan thắng Nguyễn Thùy Linh 2-0 (21-17 và 23-21), giành ngôi vô địch. Với Nguyễn Thùy Linh, cô không thể có lần thứ 4 liên tiếp vô địch giải đấu này, sau khi 3 lần đăng quang vào các năm 2022, 2023 và 2024.