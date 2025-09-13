Nguyễn Thùy Linh xuất sắc vào chung kết giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025

Trận bán kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 giữa Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới) và Kim Min Ji (hạng 123 thế giới), diễn ra chiều nay (13/9), tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM).

Thùy Linh vào chung kết nội dung đơn nữ (Ảnh: Đ.T)

Trước đối thủ có thứ hạng thấp hơn mình khá nhiều, Nguyễn Thùy Linh tỏ ra kinh nghiệm hơn hẳn.

Ở ván đầu tiên, Kim Min Ji không ít lần dẫn trước tay vợt nữ số một Việt Nam. Dù vậy, Thùy Linh tỏ rõ kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, cô ngược dòng thắng 21-19, khép lại ván một.

Sang ván thứ hai, Thùy Linh tận dụng tốt ưu thế về mặt tâm lý sau khi dẫn trước, cũng như ưu thế về sự cổ vũ của khán giả nhà.

Thùy Linh thắng nhanh ván thứ nhì với tỷ số 21-16. Chung cuộc, Thùy Linh thắng 2-0 (21-19 và 21-16), giành quyền vào chung kết.

Đối thủ trong trận chung kết của Nguyễn Thùy Linh nội dung đơn nữ sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Cai Yan Yan (Trung Quốc, hạng 107 thế giới) và Ashmita Chaliha (Ấn Độ, hạng 211 thế giới). Trận chung kết sẽ diễn ra chiều mai (14/9).