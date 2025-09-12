Thùy Linh loại tay vợt Thái Lan, vào bán kết giải cầu lông Việt Nam mở rộng

Trận tứ kết nội dung đơn nữ giữa Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới) và vận động viên (VĐV) người Thái Lan Thamonwan Nithiittikrai (hạng 80) thế giới diễn ra chiều nay (12/9), tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM).

Thùy Linh giành quyền vào bán kết giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 (Ảnh: BTC).

Trong ván đầu tiên của trận tứ kết, Nguyễn Thùy Linh thi đấu rất hay, cô liên tục bỏ xa đối thủ đến từ xứ sở Chùa Vàng. Thùy Linh thắng nhanh ván này với tỷ số 21-10, tạm dẫn đối thủ 1-0.

Dù vậy, kịch bản bất ngờ đảo chiều ở ván thứ hai. Thamonwan Nithiittikrai chơi rất “bốc”, trong khi tay vợt nữ số một Việt Nam thường xuyên đánh hỏng. Thamonwan Nithiittikrai bất ngờ thắng ở ván thứ nhì với tỷ số 21-13, qua đó san bằng tỷ số 1-1 sau hai ván thi đấu.

Đến ván thứ 3, ván quyết định, đôi bên giành giật nhau từng điểm một. Nguyễn Thùy Linh tỏ ra bản lĩnh và kinh nghiệm hơn khi giành chiến thắng Thamonwan Nithiittikrai 21-18 ở ván này. Chung cuộc, tay vợt nữ số một Việt Nam thắng Thamonwan Nithiittikrai 2-1 (21-10, 13-21 và 21-18).

Vượt qua đối thủ đến từ xứ sở Chùa Vàng, Nguyễn Thùy Linh lọt vào bán kết. Cô cũng là đại diện duy nhất của chủ nhà Việt Nam, có mặt tại giai đoạn này của giải năm nay. Đối thủ của Thùy Linh ở trận bán kết diễn ra ngày mai (13/9) là Kim Min Ji (Hàn Quốc, hạng 123 thế giới).