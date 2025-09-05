Nguyễn Thùy Linh nhiều cơ hội vô địch giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025

Giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 sẽ diễn ra từ ngày 9/9 đến 14/9, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM). Giải đấu có sự xuất hiện của Tanvi Sharma (Ấn Độ), Cai Yan (Trung Quốc), Han Ga Eun, Kim Min Sun (Hàn Quốc).

Thùy Linh là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch ở nội dung đơn nữ (Ảnh: Hải Long).

Trong số này, tay vợt 17 tuổi người Ấn Độ Tanvi Sharma chính là người đã đánh bại Thùy Linh ở giải cầu lông Mỹ mở rộng 2025.

Về phía Nguyễn Thùy Linh, cô hiện xếp thứ 18 thế giới. Với thứ hạng này, tay vợt nữ số một Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên vô địch nặng ký nhất của giải. Trước đó, Thùy Linh từng 3 lần liên tiếp vô địch nội dung đơn nữ, giải cầu lông Việt Nam mở rộng, trong các năm 2022, 2023 và 2024.

Những niềm hy vọng khác của cầu lông Việt Nam tại giải năm nay còn có Vũ Thị Trang (đơn nữ), Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát (đơn nam).

Giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 thu hút gần 300 tay vợt tham gia tranh tài các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.