Tân binh cao 2m06 gây ấn tượng trong ngày ra mắt CLB Nam Định

Trận Siêu Cúp Quốc gia 2024-25 giữa CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội (CAHN) diễn ra căng thẳng và kịch tính trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) tối 9/8. Trong hiệp 1, đội khách CAHN đã có bàn thắng mở tỷ số, buộc Nam Định phải tung tân binh Kyle Hudlin, chân sút cao tới 2m06 vào sân để tìm kiếm bàn gỡ.

Chỉ ít phút sau khi vào sân, tiền đạo người Anh đã lập tức tạo dấu ấn. Từ pha tấn công bên cánh trái, Văn Vĩ tung đường tạt sớm chuẩn xác để Hudlin bật cao, thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, mang về bàn gỡ hòa quý giá cho Nam Định.

Sở hữu thể hình vượt trội cùng khả năng chơi bóng bổng đầy nguy hiểm, Hudlin được đánh giá là một trong những bản hợp đồng tiềm năng nhất của Nam Định ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Hudlin với chiều cao vượt trội nổi bật bên cạnh Đình Trọng và Bùi Hoàng Việt Anh, hai trong số những trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Trong một số pha tranh chấp bóng, Đình Trọng gặp bất lợi rõ rệt khi đối đầu với cầu thủ đối phương sở hữu sải chân dài, thể hình cao lớn và sức mạnh vượt trội, khiến anh khó áp sát, cản phá hoặc giành lại quyền kiểm soát bóng một cách hiệu quả.

Dù sở hữu chiều cao trên 1m80, thuộc nhóm trung vệ cao hàng đầu của bóng đá Việt Nam, nhưng Bùi Hoàng Việt Anh vẫn tỏ ra lép vế hoàn toàn khi đứng cạnh Hudlin.

Hình ảnh đối lập về thể hình khi tiền vệ Phan Văn Đức với vóc dáng nhỏ bé đứng cạnh “người khổng lồ” Hudlin.

Và dĩ nhiên, một cầu thủ có thể hình nhỏ bé như Quang Hải gần như không có cơ hội tranh chấp sòng phẳng với Hudlin.

Trong những tình huống đội nhà phải chịu phạt góc, Hudlin gần như luôn trở thành tâm điểm chú ý. Anh thường xuyên bị 2-3 cầu thủ đối phương bám sát, kèm chặt từng bước và không ít lần trở thành đối tượng của các pha va chạm, phạm lỗi nhằm hạn chế khả năng không chiến của mình.

Ở những phút bù giờ cuối cùng, Hudlin mang về quả phạt đền cho Nam Định sau khi bị Hugo Gomes phạm lỗi từ phía sau. Tiền đạo người Anh xuất sắc hoàn tất cú đúp, tuy nhiên, bàn thắng ở phút 90+15 là quá muộn để giúp Nam Định tìm kiếm bàn gỡ hòa.