Thắng thuyết phục Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam giành hạng 3 Đông Nam Á

Không thể giành vé vào chung kết, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam và Thái Lan cho thấy quyết tâm cao ở trận tranh hạng 3. Đội khách đã dâng cao tấn công và sớm có tình huống dứt điểm khiến thủ thành Kim Thanh phải trổ tài cản phá. Dẫu vậy, đội tuyển nữ Thái Lan không duy trì sức ép được lâu, trận đấu sớm trở lại thế giằng co và hai đội đã gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Bất ngờ nổ ra ở cuối hiệp một khi Hải Yến băng xuống nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, cô dứt điểm một chạm bằng chân phải chéo góc hạ gục thủ thành Thái Lan ở tỷ số trận đấu. Khoảnh khắc lóe sáng của Hải Yến đã giúp tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu với lợi thế dẫn bàn.

Hải Yến ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bước vào hiệp hai, tuyển nữ Thái Lan buộc phải dâng cao và đã có một số tình huống uy hiếp khung thành của Kim Thanh trong khoảng 10 phút đầu. Tuy nhiên, sau đó tuyển nữ Việt Nam đã nhanh chóng thực hiện những màn phản công sắc lẹm để kết liễu đối thủ.

Phút 65, Huỳnh Như băng xuống đánh bại thủ thành Homyamyen sau hai cú dứt điểm, nhân đôi tỷ số trận đấu. Đây là bàn thắng đầu tiên của Huỳnh Như tại giải Đông Nam Á năm nay. 3 phút sau, Bích Thùy dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-0 với kịch bản như Hải Yến đã ghi bàn, chỉ khác góc sút.

Đội tuyển nữ Việt Nam ăn mừng bàn thắng của Huỳnh Như (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Khoảng cách 3 bàn đủ giúp các cầu thủ Việt Nam chơi ung dung trong những phút còn lại. Dù cuối trận, tuyển Thái Lan đã ghi được bàn thắng, nhưng đó chỉ là bàn thắng danh dự cho đội bóng nữ xứ chùa vàng. Thắng chung cuộc 3-1, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận hạng 3 chung cuộc tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.